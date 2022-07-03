Санкции против российского золота ввели США, Канада и Япония. Евросоюз работает над аналогичными ограничительными мерами, писал Bloomberg

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Австралия запретит импорт золота из России и введет санкции против 16 российских министров, заявил премьер-министр страны Энтони Албаниз на пресс-конференции в Киеве, передает Reuters. Общее число россиян, которые находятся под ограничительными мерами Канберры, достигнет 843.

Визит главы правительства Австралии на Украину — первый в отношениях двух стран, сообщил украинский президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции. Он поблагодарил Австралию за «существенную помощь, в том числе оборонную». Албаниз объявил о передаче Киеву военной техники, включая 20 бронетранспортеров Bushmaster. О поставках этих БТР просил Зеленский, в апреле правительство Австралии согласилось на их передачу.

В конце июня санкции против российского золота ввели США. Как сообщил американский Минфин, решение принято совместно с Великобританией, Канадой и Японией. Запрет не распространяется на добытое на российских месторождениях золото, которое было вывезено за пределы России до 28 июня 2022 года, пояснили в ведомстве. Золото составляет «крупную долю экспорта», которая приносит России «десятки миллиардов долларов», а США и их союзники хотят сократить доходы российских властей, объяснял решение о санкциях американский президент Джо Байден.

По данным Bloomberg, над санкциями в отношении российского золота работает Евросоюз. Глава Евросовета Шарль Мишель до этого говорил, что власти ЕС хотят оценить, не навредит ли такая мера экономике самого союза.

О стремлении сократить доходы России, в том числе от золота, говорилось в совместном заявлении стран G7 в конце июня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя угрозу блокировки импорт золота на Запад, заявил, что рынок драгметаллов большой и в случае, если один из них теряет привлекательность из-за незаконных действий, то происходит «переориентировка» на другой.

Россия — один из крупнейших экспортеров золота в мире. В 2021 году российские предприятия произвели 346,4 т золота, большая часть продукции (87%) пошла на экспорт, который принес $17,4 млрд, следует из данных Минфина и ФТС.

