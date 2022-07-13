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На Шри-Ланке на фоне протестов ввели комендантский час

На Шри-Ланке объявили чрезвычайное положение и комендантский час из-за протестов. Демонстранты требуют отставки руководства страны и захватили резиденции президента и премьера
Протестующие штурмуют здание офиса премьер-министра Ранила Викремесингхе
Протестующие штурмуют здание офиса премьер-министра Ранила Викремесингхе (Фото: Rafiq Maqbool / AP)

Власти Шри-Ланки на фоне антиправительственных протестов объявили комендантский час до утра 14 июля, сообщило местное издание Newsfirst со ссылкой на соответствующий указ исполняющего обязанности президента, премьер-министра страны Ранила Викремесингхе. В стране объявлен режим чрезвычайного положения, пишет Ada Derana.

Согласно указу о комендантском часе, до 5 утра (02:30 мск) жителям острова запрещено находиться в общественных местах и ездить по дорогам на личном транспорте, за исключением случаев, когда выдано специальное разрешение от властей.

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Викремесингхе также поручил правоохранительным органам задерживать нарушителей комендантского часа, сообщили в канцелярии премьера. «У офиса премьер-министра в Коломбо продолжаются акции протеста, и нам нужен комендантский час, чтобы сдержать ситуацию», — пояснил источник AFP в полиции Шри-Ланки.

Протесты на Шри-Ланке продолжаются с апреля из-за экономического кризиса. Весной власти объявили дефолт из-за нехватки валюты для закупки товаров первой необходимости, в том числе топлива и лекарств. Шри-Ланке нужна внешняя помощь в размере $3 млрд для урегулирования ситуации, говорили в Минфине страны. Там же объяснили, что в затруднительное финансовое положение остров попал из-за пандемии, которая ударила по доходам от туризма, и роста цен на топливо на фоне событий на Украине.

Острая фаза демонстраций с требованием отставки руководства страны началась 9 июля. Полиция применила слезоточивый газ против участников акции в Коломбо, а те взяли штурмом резиденцию президента страны Готабая Раджапакса. Последний покинул страну и обещал уйти в отставку 13 июля. 

Одновременно этим обещал уйти в отставку и премьер-министр страны Ранил Викремесингхе. При этом он уточнял, что сделает это, когда будет сформировано новое правительство с участием всех политических партий. В итоге Викремесингхе стал исполняющим обязанности президента вместо Раджапакса. Ранее сегодня протестующие захватили и его резиденцию.

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Шри-Ланка протесты комендантский час чрезвычайное положение
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