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AFP сообщило о покинувшем Шри-Ланку президенте

AFP сообщило о покинувшем Шри-Ланку президенте Раджапакса
Готабая Раджапакса покинул свою резиденцию накануне ее захвата протестующими, с тех пор его местоположение было неизвестно. По данным AFP, президент улетел на Мальдивы вместе с женой и телохранителем на военном самолете
Фото: Sri Lankan President's Media Div / Xinhua / Global Look Press
Фото: Sri Lankan President's Media Div / Xinhua / Global Look Press

Президент Шри-Ланки Нандасена Готабая Раджапакса улетел из страны, сообщило агентство AFP со ссылкой на местных чиновников. Также об этом пишет телеканал Би-би-си.

Как рассказали AFP представители иммиграционной службы, Раджапакса вместе с женой и телохранителей были в числе пассажиров военного самолета Ан-32, который в ночь со вторника на среду вылетел из страны в направлении Мальдив.

The Hindu со ссылкой на высокопоставленного чиновника в посольстве США в Коломбо ранее писала, что Раджапакса пытался получить американскую визу, но ему в ней отказали. Спикер парламента Махинда Япа Абейвардена заявлял, что президент находится в «соседней стране», но позже опроверг эту информацию, сказав, что ошибся.

Протестующие на Шри-Ланке назвали условие ухода из резиденции президента
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Фото:Dinuka Liyanawatte / Reuters

Утром 9 июля протестующие захватили резиденцию президента, однако его оттуда вывезли заранее в безопасное место, сообщал Reuters. Его местоположение с тех пор было неизвестно. Также в безопасном убежище находился и премьер-министр Ранил Викрамасингхе, чей частный дом подожгли вечером того же дня. Полиция провинции Коллупития арестовала трех человек в связи с поджогом, позднее дело передали отделу уголовных расследований.

После массовых беспорядков и захвата резиденции Раджапакса согласился покинуть пост. Абейвардена сообщил, что глава государства подаст в отставку 13 июля. В случае ухода Раджапаксы спикер парламента станет временным президентом страны. Викрамасингхе также согласился уйти с поста премьера после формирования нового всепартийного правительства. Также об отставке объявили ряд министров. Захватившие резиденцию президента протестующие заявили, что не покинут особняк до отставки Раджапаксы, Викрамасингхе и правительства.

Массовые беспорядки 9 июля стали кульминацией протестов на Шри-Ланке, начавшихся весной на фоне экономического кризиса в стране. В апреле власти объявили дефолт по внешнему долгу из-за проблем с импортом товаров первой необходимости в связи с нехваткой валюты. В Минфине говорили, что финансовое положение в стране ухудшили пандемия и события на Украине. По оценкам главы ведомства Али Сабри, для разрешения кризиса стране необходима финансовая помощь в размере $3 млрд извне.

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Местная газета The Print писала о как минимум 45 пострадавших в ходе беспорядков 9 июля, среди них — семь сотрудников сил безопасности. Большинство пострадало при столкновениях протестующих и полиции, в ходе которых силовики использовали водометы и слезоточивый газ, уточнила газета.

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Полина Мартынова
Шри-Ланка президент
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