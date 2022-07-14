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Reuters узнал, что президент Шри-Ланки подал в отставку по e-mail

Спикер парламента ранее сообщал, что Раджапакса подаст в отставку 13 июля. После того как в стране усилились протесты из-за экономического кризиса, президент отправился на Мальдивы. По данным Reuters, теперь он в Сингапуре
Солдаты армии Шри-Ланки патрулируют резиденцию президента
Солдаты армии Шри-Ланки патрулируют резиденцию президента (Фото: Rafiq Maqbool / AP)

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса отправил спикеру парламента заявление об отставке по электронной почте, пишет Reuters со ссылкой на источник. Собеседник агентства уточнил, что пока неизвестно, будет ли отставка принята в таком виде.

По данным агентства, Раджапакса перебрался с Мальдив в Сингапур. Спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абейвардена ранее сообщил, что президент покинет пост 13 июля.

Протесты в стране начались в апреле на фоне экономического кризиса: Шри-Ланка объявила дефолт из-за нехватки валюты для закупки товаров первой необходимости. В Минфине страны кризис связали с пандемией и конфликтом на Украине.

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Демонстрации перешли в острую фазу 9 июля. Протестующие требовали отставки руководства, взяли штурмом резиденцию президента, после чего тот покинул страну — как писало AFP, отправился с женой и телохранителем на Мальдивы на военном самолете. Об отставке объявили министры сельского хозяйства, туризма, труда и транспорта.

Уйти в отставку после формирования нового правительства с участием всех политических партий обещал и премьер-министр Ранил Викремесингхе, однако он стал и.о. президента. Протестующие взяли штурмом и подожгли и его резиденцию.

До этого глава партии «Конгресс мусульман Шри-Ланки» Рауфф Хаким заявлял, что лидеры партий решили просить уйти в отставку не только президента, но и премьера, а государство временно возглавит спикер парламента.

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Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал наладить диалог для передачи власти на Шри-Ланке. Международный валютный фонд заявил о готовности к переговорам о помощи стране после стабилизации ситуации.

Протесты и захват резиденции президента Шри-Ланки. Фоторепортаж
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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Шри-Ланка протесты отставка президент
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