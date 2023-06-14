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Депутат Адам Делимханов получил ранение

Пресс-служба Госдумы: депутат Адам Делимханов получил ранение
В Госдуме, комментируя сообщения о гибели Адама Делимханова в Запорожской области, заявили, что депутат получил ранение, но жив. Глава комитета по обороне Картаполов при этом сказал, что он «жив и здоров»
Адам Делимханов (справа)
Адам Делимханов (справа) (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Депутат Госдумы Адам Делимханов получил ранение, сообщает «Звезда» со ссылкой на пресс-службу нижней палаты. Где это произошло и при каких обстоятельствах, не уточняется. Делимханов «был ранен, но он жив», передает телеканал.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Делимханов «жив и здоров». Спикер Думы Вячеслав Володин на заседании инжней палаты парламента сообщил, что только что говорил с Делимхановым.

Ранее украинский политолог Кирилл Сазонов заявил, что Делимханов был убит при обстреле в городе Приморск Запорожской области.

После появления этих сообщений в Telegram главы Чечни Рамзана Кадырова был опубликован пост, в котором тот попросил украинскую разведку за вознаграждение «предоставить информацию о том, по какому именно месту и по каким позициям был нанесен удар, чтобы все-таки я смог найти моего дорогого брата».

В понедельник, 12 июня Делимханов встречался с белгородским губернатором Вячеславом Гладковым и представителями Минобороны и Росгвардии, они обсуждали защиту региона от проникновения диверсантов из Украины, рассказывал глава Чечни Рамзан Кадыров.

По словам Кадырова, депутат принимал участие в военных действиях на Украине почти с самого начала военной операции. В частности, он руководил «штурмовой операцией» по взятию завода «Азовсталь» в Мариуполе. Президент Владимир Путин присвоил Делимханову звание Героя России.

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В сентябре 2022-го Кадыров сообщил, что Делимханов во главе подразделений чеченских бойцов вернулся в зону боевых действий «после освобождения <...> Мариуполя, Северодонецка, Лисичанска, Попасной и других городов».

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Адам Делимханов Госдума ранение Рамзан Кадыров Андрей Картаполов
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