Командир спецназа «Ахмат» заявил, что Делимханов находится в Чечне
Депутат Адам Делимханов жив и находится в Чечне, сообщил ТАСС командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.
«Это все фейки. Адам Султанович живее всех живых», — сказал он. По словам Алаудинова, Делимханов находится на территории республики и поехал к главе Чечни Рамзану Кадырову. «Скажу так: там, где нас нет, нас постоянно убивают», — добавил командир спецназа.
14 июня телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу нижней палаты Госдумы сообщил, что Делимханов получил ранение, но выжил. Ранее украинский политолог Кирилл Сазонов говорил, что Делимханов был убит при обстреле в городе Приморске Запорожской области.
После сообщения о ранении Делимханова глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что депутат «жив и здоров». Спикер Думы Вячеслав Володин на заседании нижней палаты парламента рассказал, что только что говорил с Делимхановым.
Депутат принимал участие в военной операции на Украине, сообщал Кадыров. В частности, он руководил «штурмовой операцией» по взятию завода «Азовсталь» в Мариуполе. Президент Владимир Путин присвоил Делимханову звание Героя России.