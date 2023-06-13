На защиту Белгородской области от диверсантов отправят бойцов «Ахмата»

Депутат Госдумы Адам Делимханов встретился с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, представителями Минобороны и руководством областного управления Росгвардии, на ней обсуждались меры по предотвращении вылазок украинских диверсантов. Глава Чечни Рамзан Кадыров, рассказывая об этом в Telegram, добавил, что в работе будут задействованы бойцы батальона «Запад-Ахмат». Они будут работать «в тесном контакте с другими российскими подразделениями».

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