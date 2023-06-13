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На защиту Белгородской области от диверсантов отправят бойцов «Ахмата»

Глава Чечни Кадыров сообщил об отправке бойцов «Ахмата» на защиту Белгородской области

Депутат Госдумы Адам Делимханов встретился с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, представителями Минобороны и руководством областного управления Росгвардии, на ней обсуждались меры по предотвращении вылазок украинских диверсантов. Глава Чечни Рамзан Кадыров, рассказывая об этом в Telegram, добавил, что в работе будут задействованы бойцы батальона «Запад-Ахмат». Они будут работать «в тесном контакте с другими российскими подразделениями».

Материал дополняется.

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Теги
Персоны
Андрей Гатинский
Белгородская область Чечня Адам Делимханов Вячеслав Гладков граница "Ахмат" Рамзан Кадыров Минобороны Росгвардия
Рамзан Кадыров фото

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни

5 октября 1976 года
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области

15 января 1969 года
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