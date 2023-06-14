Кадыров опубликовал фото с «живым и даже не раненным» Делимхановым

Глава Чечни отметил, что знал «с самого начала фейкового вброса», что депутат Госдумы жив и здоров, но «решил продемонстрировать всем, в первую очередь украинцам, до какой степени опустились их средства массовой информации»

Магомед Даудов, Рамзан Кадыров, Адам Делимханов и Ахмед Дудаев (слева направо) (Фото: RKadyrov_95 / Telegram)

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале фотографию с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым и сообщил, что тот «жив-здоров и даже не ранен».

Он отметил, что знал «с самого начала фейкового вброса», что с Делимхановым все в порядке, но «решил продемонстрировать всем, в первую очередь украинцам, до какой степени опустились их средства массовой информации». «Это насколько нужно не уважать свою аудиторию, чтобы нагло врать, заведомо зная, что ложь могут опровергнуть. А когда я подлил масла в огонь, уже авторы фейка сами поверили в свою сказку», — сказал он.

По его словам, он с Делимхановым, спикером парламента республики Магомедом Даудовым и министром по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмедом Дудаевым продолжает работать, а подразделения отряда спецназначения «Ахмат» «находятся на своих местах, в том числе укрепляются на границе России в Белгородской области». «Обсудили нынешнее положение, перераспределение сил и средств наших подразделений», — рассказал глава Чечни.

Днем телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Госдумы сообщил, что депутат был ранен. Где и при каких обстоятельствах он получил ранение, не уточнялось. Делимханов «был ранен, но он жив», уточнил канал.

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что Делимханов «жив и здоров». Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин на заседании сообщил, что только что говорил с коллегой.

Украинский политолог Кирилл Сазонов утверждал, что Делимханов был убит при обстреле в городе Приморске Запорожской области.

После сообщения о ранении Делимханова Кадыров написал в телеграм-канале, что тот перестал выходить на связь, и попросил украинскую разведку «предоставить информацию о том, по какому именно месту и по каким позициям был нанесен удар», чтобы он смог найти своего «дорогого брата».

Командир чеченского спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил ТАСС, что парламентарий находится в Чечне, он поехал к Кадырову.

В Кремле сказали, что с тревогой восприняли сообщения о ранении Делимханова и переживают за Героя России. «Надеемся, что в самое ближайшее время появится какая-то уточненная информация о том, что произошло», — отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.