Картаполов заявил, что депутат Делимханов «жив и здоров»

Адам Делимханов (Фото: Чингис Кондаров / ТАСС)

Депутат Госдумы Адам Делиханов жив, сообщил в своем телеграм-канале глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

«Адам Делимханов жив и здоров, не верьте всяким хрюшкам», — написал он.

Ранее украинский политолог Кирилл Сазонов заявил, что Делимханов был убит в Запорожской области. В пресс-службе Госдумы заявили, что депутат получил ранение, но выжил.

Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов сообщил, что, по словам спикера нижней палаты Вячеслава Володина, тот только что разговаривал с Делимхановым, он «жив и здоров».

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