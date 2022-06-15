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Военная операция на Украине ,  
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Антонов предупредил о рисках эскалации из-за поставок РСЗО HIMARS Украине

Антонов: заявления США о расширении поставках Украине РСЗО HIMARS вызывают обеспокоенность
По словам посла России в США, заявления Пентагона о расширении поставок Киеву РСЗО HIMARS вызывают обеспокоенность и могут привести к новому витку эскаласии конфликта на Украине
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Заявления Пентагона о возможном расширении поставках Киеву дальнобойных комплексов реактивных систем залпового огня
(РСЗО) HIMARS вызывают крайнюю обеспокоенность, такие намерения могут привести к большей эскалации конфликта. Об этом в Telegram российского дипведомства в США заявил посол Анатолий Антонов.

Так он прокомментировал заявления старшего заместителя министра обороны Колина Кала о планах по расширению поставок на Украину РСЗО HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System).

«Вызывает крайнюю обеспокоенность, что высокопоставленный представитель пентагона допускает возможность расширения поставок дальнобойных комплексов. Такие слова можно расценивать как намерение Вашингтона идти на дальнейшую эскалацию. Это лишь подтверждает, что у американцев нет устремлений к мирному урегулированию», — заявил Антонов.

По его словам, заявления Колина Кала прозвучали накануне очередной встречи США и их союзников по военной поддержке Украины. Антонов считает, что таким образом администрация президента США Джо Байдена «настраивает единомышленников на безальтернативность курса на накачку киевского режима вооружениями».

«Можно только ужаснуться вероятными последствиями применения нацистами РСЗО HIMARS при ударах по городам и другим гражданским объектам. Призываем Соединенные Штаты прекратить потворствовать геноциду русскоязычного населения, а также стравливать два братских народа», — заключил посол.

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1 июня президент США Джо Байден объявил об оказании очередной военной помощи Украине, включающей поставки реактивных систем залпового огня HIMARS. Пентагон уточнял, что в пакет военной помощи на $700 млн, помимо РСЗО и снарядов к ним, также вошли пять противоартиллерийских радаров, две радиолокационные станции, 1 тыс. переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin и 50 ракетных пусковых установок, 6 тыс. единиц противотанкового оружия, 15 тыс. 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, четыре вертолета Ми-17, 15 тактических машин, а также запчасти и снаряжение.

В Киеве заверили, что не станут использовать полученные РСЗО для нанесения ударов по целям на территории России, рассказал госсекретарь Энтони Блинкен, назвав отношения между США и Украиной доверительными. Советник президента Украины Михаил Подоляк также подчеркнул, что украинские силы сейчас ведут оборону, планов по нанесению ударов по территории России нет. «Нас не интересует, что происходит в России. Нас интересует только наша собственная территория», — говорил президент Украины Владимир Зеленский, отвергнув возможность ударов по России полученным дальнобойным оружием.

В Кремле, комментируя передачу Киеву американских систем залпового огня, отмечали, что это не поспособствует возобновлению мирных переговоров. По мнению пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Соединенные Штаты такими действиями «целенаправленно и старательно подливают масла в огонь» и, «очевидно, действительно придерживаются линии о том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца». В то же время российский президент Владимир Путин указывал, что поставки США и другими западными государствами РСЗО не меняют расстановку сил, поскольку ВСУ обладали российским и советским вооружением со сходной дальностью огня.

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
РСЗО Анатолий Антонов США поставка вооружений Военная операция на Украине

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Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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