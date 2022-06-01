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Военная операция на Украине ,  
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В Белом доме анонсировали передачу Украине систем залпового огня

Белый дом: США предоставят Украине пакет военной помощи в $700 млн, куда войдут РСЗО
Украина получит от США реактивные системы залпового огня M142 HIMARS, а также вертолеты, автомобили и противотанковые средства, в том числе комплексы Javelin, сообщили в Белом доме. Объем военной помощи оценивается в $700 млн
Фото: Mosa'ab Elshamy / AP
Фото: Mosa'ab Elshamy / AP

США передадут Украине реактивные системы залпового огня M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System), сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации Джо Байдена.

«Эти системы будут использоваться украинцами для отражения наступления российских войск на украинской территории», — заявил он. Представитель Белого дома подчеркнул, что Киев не будет применять передаваемое ему вооружение для ударов по целям на территории России.

Кроме того, в новый пакет американской военной помощи Украине, который оценивается в $700 млн войдут радиолокационные станции, вертолеты, автомобили и противотанковые средства, включая комплексы Javelin, сообщает Hill со ссылкой на представителя Белого дома.

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Как отмечает издание, от властей США ранее поступали противоречивые сообщения по поводу поставок Украине тяжелого вооружения. 30 мая президент Байден заявил, что США не будут передавать Украине ракетные системы, способные достичь российской территории. Однако на следующий день в The New York Times вышла его статья, где президент анонсировал поставку Киеву более современных ракетных систем и боеприпасов, которые позволят «более точно наносить удары по ключевым целям на полях сражений на Украине».

Газета The Washington Post со ссылкой на источник ранее писала, что США рассматривают возможность передачи Украине реактивных систем залпового огня с ракетами, радиус действия которых составляет более 64 км. По информации издания, Украина сможет получить установки M31 Guided Multiple Launch Rocket System, их дальность в зависимости от боеприпаса может достигать 500 км. При этом установки, которые собираются направить Украине, будут оснащены ракетами с радиусом действия 64 км, указывал собеседник газеты.

Американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд отмечала, что США продолжат поддерживать усилия Украины по защите суверенитета и территориальной целостности, но поставлять вооружения, которые позволят Украине атаковать территорию России, они не собираются.

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В Киеве ранее неоднократно просили у США и их союзников ракетные системы залпового огня M142 HIMARS и М270 MLRS. В середине мая источники Politico сообщили, что импульс с передачей ракетных систем Киеву «остыл», поскольку американские власти опасаются затягивания конфликта. Они считают, что Украина может применить полученные РСЗО для ударов по российской территории.

Посол России в США Анатолий Антонов тогда увидел в возможных поставках ракетных систем риск эскалации конфликта. По словам дипломата, есть вероятность, что эти вооружения разместят у российских границ и украинцы смогут наносить удары по территории России. Антонов назвал такую ситуацию неприемлемой.

Американская самоходная РСЗО M270, принятая на вооружение нескольких стран НАТО, способна выпустить до 12 тактических ракет менее чем за 60 секунд, а точность ее стрельбы сохраняется во всех режимах, так как за перенацеливанием после каждого выстрела следит компьютер. В зависимости от используемых боеприпасов M270 может поражать цели на расстоянии до 300 км. Экипаж такой установки составляет три человека, на марше она развивает скорость до 64 км/ч.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова, Роман Котерев
Военная операция на Украине ракетная система залпового огня поставки оружия Белый дом
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