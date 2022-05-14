Байден заявил о поддержке желания Финляндии и Швеции стать частью НАТО

Президент США поговорил по телефону с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон и президентом Финляндии Саули Ниинистё. Последний рассказал американскому коллеге о дальнейших шагах Хельсинки по вступлению в альянс

Президент США Джо Байден поддерживает политику открытых дверей НАТО и право Финляндии и Швеции самим принимать решения в вопросах безопасности, говорится в заявлении Белого дома по итогам телефонного разговора главы государства с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон и президентом Финляндии Саули Ниинистё.

Лидеры также обсудили сотрудничество стран в области обороны и безопасности, а также усилия, направленные на укрепление трансатлантической безопасности.

Ниинистё после разговора с Байденом сообщил в Twitter, что рассказал ему о дальнейших шагах Хельсинки по вступлению в альянс.

Ранее о том, что Вашингтон поддержит заявки Финляндии и Швеции, говорила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

12 мая финский президент и премьер-министр страны Санна Марин выступили с заявлением о том, что Хельсинки должны незамедлительно подать заявку на вступление в НАТО. По словам финского лидера, на его решение повлияли требование России от НАТО отказаться от продвижения на восток и начало военной операции на Украине.

В тот же день шведская газета Expressen сообщила о планах Стокгольма подать заявку на членство в Североатлантическом альянсе в понедельник, 16 мая. на следующий день запланирован визит президент Финляндии в Швецию, в ходе которого он проведет переговоры с Андерссон.

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Издание Helsingin Sanomat писало, что страны планируют обратиться в НАТО одновременно.

Накануне российский президент Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, в ходе которого «состоялся обмен мнениями по теме решения Финляндии и Швеции вступить в НАТО и возникающих в связи с этим потенциальных угроз для безопасности России», сообщили в Кремле.

Как заявляла официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, Финляндии и Швеции, вступив в НАТО, «станут пространством противостояния Североатлантического блока и России со всеми вытекающими последствиями». По ее словам, альянс уже долгое время «обрабатывает» Хельсинки и Стокгольм для влияния на их политику, «старательно лепя из России образ врага». «Спецоперацию России на Украине следует воспринимать как следствие агрессивной экспансионистской политики НАТО, возглавляемой США, а не наоборот», — говорила она.