Путин обсудил с Совбезом угрозу от вступления Финлянлии и Швеции в НАТО

Российский президент обсудил на встрече с членами Совета безопасности возможные угрозы от вступления Швеции и Финляндии в НАТО, а также спецоперацию на Украине, о ходе которой доложил глава Минобороны Сергей Шойгу

Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности (в режиме видеоконференции) (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин обсудил на совещании с постоянными членами Совета безопасности страны возможные угрозы от вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Состоялся обмен мнениями по теме решения Финляндии и Швеции вступить в НАТО и возникающих в этой связи потенциальных угроз для безопасности России», — сказал представитель Кремля (цитата по ТАСС).

Также участники заседания обсудили ход военной спецоперации на Украине. «Наряду с текущими вопросами министр обороны [Сергей] Шойгу проинформировал участников совещания о ходе специальной военной операции», — отметил Песков.

«Затрагивался также ряд вопросов в контексте предстоящего в понедельник саммита ОДКБ», — добавил он.

Представитель Кремля сообщил, что в совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, глава администрации президента Антон Вайно, глава Минобороны Сергей Шойгу, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

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12 мая финский президент Саули Ниинистё и премьер-министр страны Санна Марин заявили о необходимости немедленно подать заявку на вступление страны в НАТО. Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто объяснил это решение тем, что «военные действия, начатые Россией, создали опасность для стабильности всей Европы». Швеция, как писала газета Expressen, собирается подать заявку на вступление в НАТО 16 мая. Сейчас Швеция и Финляндия имеют статус государств — партнеров НАТО. Членами блока являются 30 стран, в том числе Дания и Норвегия.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, говоря ранее о желании Хельсинки стать членом альянса, заявил, что в Кремле расценивают это как угрозу. По его словам, действия Москвы будут зависеть от того, в чем будет выражаться «процесс расширения» и как будет двигаться военная инфраструктура альянса.

Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил 12 мая, что желающие вступить в НАТО Швеция и Финляндия могут стать целью России, если на территории этих стран появятся войска альянса. «Они знают, что, как только станут членами НАТО, это потребует определенных зеркальных шагов с российской стороны», — сказал он, назвав НАТО «недружественным блоком» и «врагом».

В МИД России, в свою очередь, заявляли, что смыслом существования НАТО является геополитическая конфронтация с Россией, поэтому, если Финляндия и Швеция станут членами альянса, они также станут пространством противостояния.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Владимир Путин назвал ее вынужденной и необходимой для «денацификации» и «демилитаризации» Украины, а также для спасения ее населения от «геноцида». Минобороны заявляло, что не наносит ударов по гражданским объектам.