NYT заявила о подлинности данных в статье о смертности от COVID в России

В газете полностью уверены в точности информации, которая была использована при написании материала. «Никакие факты, приведенные в нашей статье, не оспариваются», — сказали в NYT

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Газета The New York Times (NYT) не увидела оснований для того, чтобы оспаривать содержание статьи про занижение данных о смертности из-за коронавируса COVID-19 в России. Об этом заявил вице-президент по коммуникациям компании The New York Times Company Даниэль Роудс, передает ТАСС.

По его словам, издание полностью уверенно в точности информации, которая была представлена в материале. Как отметил Роудс, статья была основана на данных, «опубликованных официальным государственным ведомством», а также на интервью с экспертами нескольких государственных институтов. «Никакие факты, приведенные в нашей статье, не оспариваются», — добавил он.

NYT опубликовала материал о том, что число смертей от коронавируса в Москве и других регионах России может быть выше, чем сообщает официальная статистика, в начале этой недели. В частности, газета привела слова независимого демографа Алексея Ракши, заявившего о том, что около 70% случаев летальных исходов из-за коронавируса в Москве не были зарегистрированы, а в других российских регионах незарегистрированными остались порядка 80% случаев. Также в статье приводилось заявление старшего научного сотрудника Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС) Татьяны Михайловой, которая сказала, что показатели смертности в Москве за апрель намного выше, чем в среднем в этом же месяце за последнее десятилетие. «Ясно одно: число жертв COVID-19, возможно, почти в три раза превышает официальные данные», — заявила она, добавив, что для получения точного числа необходимо произвести дополнительные расчеты.