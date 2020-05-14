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NYT заявила о подлинности данных в статье о смертности от COVID в России

В газете полностью уверены в точности информации, которая была использована при написании материала. «Никакие факты, приведенные в нашей статье, не оспариваются», — сказали в NYT
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Газета The New York Times (NYT) не увидела оснований для того, чтобы оспаривать содержание статьи про занижение данных о смертности из-за коронавируса COVID-19 в России. Об этом заявил вице-президент по коммуникациям компании The New York Times Company Даниэль Роудс, передает ТАСС.

По его словам, издание полностью уверенно в точности информации, которая была представлена в материале. Как отметил Роудс, статья была основана на данных, «опубликованных официальным государственным ведомством», а также на интервью с экспертами нескольких государственных институтов. «Никакие факты, приведенные в нашей статье, не оспариваются», — добавил он.

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Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

NYT опубликовала материал о том, что число смертей от коронавируса в Москве и других регионах России может быть выше, чем сообщает официальная статистика, в начале этой недели. В частности, газета привела слова независимого демографа Алексея Ракши, заявившего о том, что около 70% случаев летальных исходов из-за коронавируса в Москве не были зарегистрированы, а в других российских регионах незарегистрированными остались порядка 80% случаев. Также в статье приводилось заявление старшего научного сотрудника Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС) Татьяны Михайловой, которая сказала, что показатели смертности в Москве за апрель намного выше, чем в среднем в этом же месяце за последнее десятилетие. «Ясно одно: число жертв COVID-19, возможно, почти в три раза превышает официальные данные», — заявила она, добавив, что для получения точного числа необходимо произвести дополнительные расчеты.

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Катафалк рядом с медицинским центром &laquo;Новомосковский&raquo;

Аналогичную статью выпустила газета Financial Times (FT). В ее материале также утверждалось, что число смертей от коронавируса в Москве и Санкт-Петербурге может быть выше, чем сообщает официальная статистика. По версии издания, в этих городах общий показатель смертности за апрель 2020-го возрос на 2073 случая по сравнению со средним числом за этот же месяц за предыдущие пять лет. FT отмечала, что, по официальным данным, в апреле из-за COVID умерли 629 человек, а 1444 случая смерти, превышающие норму, «остались неучтенными».

Реагируя на эти статьи, в Госдуме призвали Министерство иностранных дел принять меры в отношении журналистов NYT и FT вплоть до лишения аккредитаций. На это официальный представитель МИДа Мария Захарова сказала, что «мы всегда отвечаем в первую очередь словом, и словом, подкрепленным делом», а лишение аккредитации — «не наш метод».

Автор: Михаил Юшков
Теги: NYT, коронавирус
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