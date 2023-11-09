Песков призвал обратить внимание на заявления США об «Арктик СПГ-2»

Песков: надо обратить внимание на слова США о планах уничтожить «Арктик СПГ-2»

Первый произведённый в России модуль по производству сжиженного природного газа для завода «Арктик СПГ 2» (Фото: Лев Федосеев / ТАСС)

Мировой общественности следует обратить внимание на заявления США о планах уничтожить российский проект «Арктик СПГ-2» и учитывать инциденты с газопроводами «Северный поток», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1».

Ранее помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайетт заявил о намерении Вашингтона добиться прекращения существования «Арктик СПГ-2». «Наша цель — убить этот проект. И мы делаем это, вводя санкции, работая с нашими партнерами по G7», — сказал он.

Песков, комментируя его слова, напомнил заявление президента США Джо Байдена, который ранее говорил, что «США уничтожат «Северный поток».

«Через какое-то время «Северные потоки» были взорваны. Думаю, что и мировой общественности следует обратить внимание на эти слова, потому что опять речь идет о посягательствах на очень важный энергопроект», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Байден 15 февраля 2022 года, за девять дней до начала российской военной операции на Украине, призвал «дать шанс дипломатии» для урегулирования конфликта и предостерег, что газопровод «Северный поток-2» не заработает в случае начала боевых действий.

В сентябре того же года официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер объяснила, что глава государства имел ввиду. «Президент сказал, что «Северный поток-2» не введут в строй, и мы будем работать над этим с Германией. И он был прав, потому что Германия в феврале заморозила его. Вот о чем говорил президент», — уточнила она.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли 26 сентября. Российская сторона считает США причастными к произошедшему. Вашингтон все обвинения отвергает.