Лукашенко рассказал об уничтожении «Южмаша» ракетой «за минуту»

Александр Лукашенко (Фото: Рамиль Ситдиков / Reuters)

При ударе российского ракетного комплекса «Орешник» днепропетровский промышленный завод «Южмаш» был уничтожен за минуту, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе посещения холдинга «Горизонт».

«Огромное предприятие, было уникальнейшее в Советском Союзе, там 5-7 этажей под землей (все готовились к ядерной войне). И вот «Орешник» нанес по «Южмашу» один удар, и такого огромного предприятия, уникального в мире, не стало в одну минуту», — сказал Лукашенко.

Россия 21 ноября 2024 года нанесла удар по крупному объекту украинского ВПК в Днепропетровске, испытав новую ракетную систему средней дальности, сообщил президент Владимир Путин, не уточнив название объекта. «В боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности. В данном случае с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении», — добавил он.

Накануне, 30 декабря, «Орешник» приступил к боевому дежурству на территории Белоруссии. С просьбой о его размещении Лукашенко обратился к Путину в декабре прошлого года, уже менее чем через месяц Москва пообещала развернуть комплекс в Белоруссии к середине 2025 года.

«Орешник» — российская гиперзвуковая баллистическая ракета средней дальности (БРСД). Впервые о ней стало известно после удара по заводу «Южмаш», а в ноябре 2025 года Путин сообщил о начале серийного производства ракетного комплекса.