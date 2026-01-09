 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В Брюсселе удар «Орешником» по Украине сочли предупреждением ЕС и США

Сюжет
Военная операция на Украине
Применение Россией ракетной системы «Орешник» при ударе по Украине является очередным предупреждением Евросоюзу и Соединенным Штатам, посчитали в Брюсселе и предложили увеличить военную помощь Киеву
Обломки ракеты &laquo;Орешник&raquo;
Обломки ракеты «Орешник» (Фото: ssu.gov.ua)

В Брюсселе ракетный удар России по Украине с применением ракетной системы средней дальности «Орешник» посчитали предупреждением для Евросоюза и США, заявила на брифинге официальный представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер.

«Сообщения об использовании Россией ракеты «Орешник» означают явную эскалацию против Украины и вновь призваны стать предупреждением для Европы и США», — сказала она.

Хиппер добавила, что ЕС поддерживает Украину и «готовится к следующим шагам, о которых совсем недавно шла речь на встрече коалиции желающих», которая прошла в Париже.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас расценила применение «Орешника» как сигнал того, что президент России Владимир Путин «не хочет мира».

«Ответ России на дипломатию — еще больше ракет и разрушений. Этот смертельный сценарий повторяющихся крупных российских ударов будет продолжаться до тех пор, пока мы не поможем Украине его разрушить», — написала Каллас в своем аккаунте в соцсети Х (бывший Twitter).

Минобороны ударило «Орешником» в ответ на атаку по резиденции Путина
Политика

«Сообщения об использовании Россией ракеты «Орешник» означают явную эскалацию против Украины и задуманы как предупреждение Европе и США», — написала она.

Каллас предложила странам Евросоюза увеличить поставки систем ПВО Киеву и ввести более жесткие санкции против России.

Утром в пятницу, 9 января, Минобороны России сообщило, что ночью российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и морского базирования по критически важным объектам. Ведомство назвало удар ответом на атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области.

Президент Украины Владимир Зеленский отверг обвинения в попытке удара по резиденции Путина. Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в то, что удар по резиденции Путина имел место. «Неподалеку произошло что-то, но это не имеет к этому никакого отношения», — говорил президент США.

В ходе удара были применены в том числе ракетные комплексы средней дальности «Орешник». Были поражены объекты производства беспилотников, энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу украинского оборонно-промышленного комплекса.

В Минобороны заверили, что такие «террористические действия» Киева и впредь «не останутся без ответа». В ведомстве сказали, что цели удара достигнуты.

Киев будет инициировать созыв Совета Безопасности ООН, совета Украина — НАТО, а также планирует добиваться реакции ЕС, Совета Европы и ОБСЕ, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

«Такой удар вблизи границы ЕС и НАТО представляет собой серьезную угрозу безопасности на европейском континенте и испытание для трансатлантического сообщества. Мы требуем решительного ответа на безрассудные действия России», — заявил дипломат. По его словам, удар Россия нанесла по Львовской области.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Кая Каллас
Кая Каллас
политик, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности
18 июня 1977 года
