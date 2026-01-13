Дипломат США в ООН обвинила Россию в эскалации после удара «Орешником»

Применение Россией баллистической ракеты средней дальности «Орешник» создает «опасную и необъяснимую» эскалацию конфликта на Украине, заявила в ходе заседания Совбеза ООН зампостпреда США при ООН Тэмми Брюс. Трансляция заседания доступна на сайте организации.

«Россия предприняла новые атаки на Украину, включая запуск своей баллистической ракеты «Орешник», способной нести ядерное оружие, нацеленной на район Украины, расположенный недалеко от границы с Польшей и НАТО. Это представляет собой еще одну опасную и необъяснимую эскалацию», — заявила Брюс.

Минобороны отчиталось об ударе «Орешником» в ночь на 9 января в ответ на попытку атаки дронами ВСУ резиденции президента Владимира Путина. Целями стали объекты производства беспилотников во Львовской области и энергетическая инфраструктура, обеспечивающая работу оборонной промышленности Украины.

Постпред России при ООН Василий Небензя, в свою очередь, подчеркнул, что Россия будет продолжать достижение поставленных целей военными методами до тех пор, пока украинское руководство «не придут в чувство» и не согласится на реалистичные условия переговоров.

Киев инициировал созыв Совбеза ООН после удара Россией «Орешником» по территории Украины. Глава МИД Андрей Сибига заявил, что удар угрожает безопасности Европы и потребовал усиления мер против российского танкерного флота и нефтяных доходов.

Генсек НАТО Марк Рютте назвал удар «Орешником» по Украине сигналом альянсу о необходимости прекратить поддержку Украины.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.