Bloomberg призвал США согласиться на предложение Путина о продлении ДСНВ

США должны согласиться на предложение Путина и продолжить соблюдать ДСНВ еще год после истечения срока в феврале 2026-го, пишет Bloomberg. Это поможет странам возобновить инспекции и убедиться, что они соблюдают договоренности

США должны ответить на предложение президента России Владимира Путина о фактическом продлении на год договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), который истекает 5 февраля, пишет Bloomberg.

При этом официально продлить документ больше нельзя — прописанная в нем процедура предусматривала единственное продление на пять лет, которой стороны уже воспользовались в 2021 году.

Агентство напомнило, что российский лидер прошлой осенью предложил продолжать соблюдать договоренности до февраля 2027 года, представив этот вопрос как часть процесса перезапуска отношений между Москвой и Вашингтоном. После этого США включили пункт, предусматривающий продление ДСНВ, в первоначальный вариант мирного плана по Украине.

При этом издание отмечает, что есть основания скептически относиться к предложению Путина. Без предусмотренных договором личных инспекций США не могут быть уверены в том, что Россия соблюдает его условия, говорится в публикации. Кроме того, само соглашение не охватывает российские запасы ядерного оружия «для поля боя», а также такие новые виды оружия, как ядерная торпеда «Посейдон». Оно также не затрагивает быстро растущий арсенал Китая, который, по оценкам Пентагона, может достичь 1 тыс. боеголовок к 2030 году.

При этом согласие Вашингтона на предложение Путина будет способствовать восстановлению инспекций и укрепит уверенность государств в том, что другая сторона выполняет свои обязательства, говорится в статье.

Американский лидер Дональд Трамп положительно оценил инициативу. Месяц спустя, после испытаний ракеты «Буревестник», в Кремле сообщили, что Вашингтон пока не вышел на официальный диалог по вопросу ДСНВ. В ноябре 2025-го замглавы МИДа Сергей Рябков отмечал, что речи о продлении договора с США сейчас не идет, «пространства для этого на сегодня нет».

ДСНВ ограничивает США и Россию развертыванием 1550 стратегических ядерных боеголовок и 700 средств доставки большой дальности. Путин приостановил участие России в договоре в феврале 2023 года, пообещав при этом соблюдать его количественные ограничения. По его словам, прежде чем вернуться к вопросу о договоре, нужно будет учесть совокупный ударный потенциал всего блока НАТО, а не только США.

Россия и США — в настоящее время лидеры по размеру ядерного арсенала, на них приходится свыше 90% всего ядерного оружия в мире. На январь 2025 года, по данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), у России было 4309 боеголовок, у США — 3700 (речь о военных запасах, то есть о развернутых боеголовках, а также о боеголовках, которые находятся в хранилищах и могут быть развернуты после некоторой подготовки).