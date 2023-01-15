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В Белоруссии сообщили о прибытии в страну российских ВКС для учений

Минобороны Белоруссии: подразделения ВС России продолжают прибывать в страну для учений
Учения с участием российской авиации пройдут на всех военных аэродромах республики с 16 января по 1 февраля. Минобороны Белоруссии сообщило, что в страну продолжают прибывать подразделения ВКС России
Фото: Пресс-служба Минобороны России / ТАСС
Фото: Пресс-служба Минобороны России / ТАСС

Подразделения Воздушно-космических сил России (ВКС) продолжают прибывать в Белоруссию для участия в совместных учениях, сообщает пресс-служба Минобороны республики.

«Для участия в совместном летно-тактическом учении вооруженных сил Беларуси и России на аэродромы Беларуси прибывают подразделения Воздушно-космических сил Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В Белоруссии с октября 2022 года развернута совместная с Россией группировка войск. Минобороны Белоруссии сообщало о планах размещения в стране до 9 тыс. российских военных. Министр обороны Виктор Хренин говорил, что группировка войск выполняет «сугубо оборонительные задачи».

В январе в объединенном учебном центре Белоруссии, где готовят военных специалистов, приступили к внезапной проверке боевой готовности. Позже власти страны анонсировали учения с российской авиацией, которые пройдут будут проходить с 16 января по 1 февраля на всех военных аэродромах Белоруссии. Маневры с военной техникой ранее начало и КГБ республики.

Власти Украины рассматривают происходящее в качестве намеренного отвлечения внимания Киева. Советник офиса украинского президента Алексей Арестович говорил, что «идут активная информационная операция и передвижение минимальной численности войск около северных границ Украины». Он также объяснил, что Киев вынужден из-за этого держать на границе с республикой группировку войск и не перебрасывать их на другие направления. В Пентагоне в начале января также заявили, что признаков подготовки Белоруссии к наступлению на Украину нет.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
учения Белоруссия ВКС Россия
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