В Белоруссии начали внезапную проверку боеготовности в центре обучения военных

В Белоруссии начали проверку боеготовности в центре обучения военных

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

В белорусском объединенном учебном центре, где готовят военных специалистов, приступили к внезапной проверке боевой готовности, сообщается на сайте Минобороны республики.

«Сегодня по решению министра обороны Республики Беларусь в 72-м гвардейском объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов началась внезапная проверка боевой готовности», — говорится в сообщении.

Подготовка в центре началась еще в советские годы. Сначала там обучали младших специалистов, летом 2001 года он был реформирован в 72-й гвардейский объединенный учебный центр подготовки прапорщиков и младших специалистов.

В задачи центра входит поддержание боевой и мобилизационной готовности, подготовка специалистов для вооруженных сил страны, поддержание вооружения и военной техники, а также организация защиты государственных секретов.