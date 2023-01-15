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В Совбезе Белоруссии заявили о готовности к украинским провокациям

Совбез Белоруссии: мы готовы к любым провокационным действиям со стороны Украины
Украинские военные на границе Украины и Белоруссии
Украинские военные на границе Украины и Белоруссии (Фото: gpkgovby / Telegram)

Белоруссия готова к любым провокационным действиям со стороны Украины, заявил первый заместитель государственного секретаря Совета безопасности республики Павел Муравейко в интервью телеканалу СТВ.

«Если сказать кратко, то к любым провокационным действиям со стороны Украины мы готовы. Действительно на наших южных границах сейчас не очень спокойно, но, как требует глава государства, мы сохраняем выдержку и терпимость», — сказал Муравейко.

Он добавил, что в Белоруссии есть «необходимый комплект сил и средств, которые отреагируют на любые проявления агрессивности или террористической угрозы» на территории страны. Муравейко напомнил о прошедших в конце 2022 года учениях по противодействию терроризму. В ходе учений было запланировано движение военной техники и применение имитационных средств поражения.

«Мы видим все действия, в том числе неадекватные, когда эти непонятные формирования, созданные на территории Украины, ведут стрельбу в сторону нашей границы, нарушают наши пограничные знаки, всячески провоцируют. Мы видим все это, все фиксируем», — подчеркнул Муравейко.

Муравейко также заявил, что из четырех планируемых военных учений Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) три будут проходить на территории Белоруссии. «Это учения «Взаимодействие» коллективных сил оперативного реагирования, учения «Поиск» разведывательных подразделений, учения «Эшелон» — тыловых. Это все пройдет на территории нашей страны в сентябре», — рассказал первый заместитель государственного секретаря Совбеза.

5 января Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщал о вооруженных провокациях со стороны Украины. «Последний случай — в пункте упрощенного пропуска Поддобрянка, когда военнослужащими сопредельного государства наводилось оружие в сторону пограничных нарядов, оскорбительные жесты, угрожающие, в сторону пограничников», — заявил начальник управления пограничного контроля.

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6 января комитет государственной безопасности Белоруссии провел в Минской и Витебской областях учения, в рамках которых применялась военная техника. Цель учений — проверка готовности государственных органов к реагированию на акты терроризма.

Власти Белоруссии неоднократно выступали с публичными обвинениями в адрес Украины, утверждая, что та планирует напасть на республику. В конце 2022 года, после того как над территорией республики была сбита ракета комплекса С-300, госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович говорил, что Киев стремится «спровоцировать региональный конфликт».

Президент Украины Владимир Зеленский 11 января посетил Львов и провел совещание об обстановке в северо-западных областях страны. Он заявил, что Украина не наблюдает непосредственной угрозы со стороны Белоруссии, но должна быть готова к различным вариантам событий. Зеленский высказал мнение, что защищенность от внешних рисков будет способствовать нормальному функционированию экономики регионов на границе с Белоруссией.

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