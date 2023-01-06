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Военная операция на Украине ,  
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Пентагон оценил возможность открытия «нового фронта» в Белоруссии

Пентагон: нет признаков о подготовке открытия Белоруссией «нового фронта» на Украине
Нет оснований считать, что Россия планирует использовать территорию Белоруссии для действий на Украине, но Вашингтон и Киев продолжат изучать данные, сообщили в военном ведомстве США
Патрик Райдер
Патрик Райдер (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Американские военные продолжают внимательно следить за развитием ситуации в Белоруссии и сейчас нет никаких признаков подготовки на территории Белоруссии наступления на Украину. Об этом заявил во время брифинга представитель Пентагона, бригадный генерал ВВС Патрик Райдер, его слова приводит на сайте пресс-служба ведомства.

«Не вдаваясь в конкретные разведданные, по нашей оценке, нет никаких признаков того, что прямо сейчас это произойдет, или что русские намереваются использовать это как новый фронт. Но опять же, мы будем продолжать очень внимательно наблюдать за этим, как я знаю, что украинцы тоже [наблюдают]», — добавил он.

Власти Белоруссии в последние месяцы неоднократно выступают с публичными обвинениями в адрес Украины, утверждая, что та планирует напасть на республику. Среди прочего президент Александр Лукашенко говорил, что в Киеве намерены «разобраться заодно с Россией и Беларусью». Белорусский погранкомитет сообщал о «случаях провокаций» со стороны Украины.

При этом в Минске рассказывали, что украинская сторона занимается оборонительными работами — подрываются автомобильные и железнодорожные мосты, минируются дороги. Осенью белорусские власти сообщили о развертывании в республике совместной с Россией группировки войск, а в конце декабря минская военная комендатура начала переходить «с мирного на военное время» в рамках учений.

Власти Украины считают происходящее намеренным отвлечением внимания Киева со стороны Минска. «Идет активная информационная операция и передвижение минимальной численности войск около северных границ Украины», — говорил советник офиса украинского президента Алексей Арестович. Он пояснял, что Украины вынуждена из-за этого держать на границе с Белоруссией группировку войск и не перебрасывать их на другие направления. «Враг <...> пытается создавать видимость активности на севере», — описал ситуацию глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

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В середине прошлого года Лукашенко выражал уверенность, что Минску следует «не влезть по уши» в конфликт на Украине, а приложить все усилия для его окончания. По его словам, российский президент Владимир Путин не просил его принимать участие в конфликте.

В октябре Лукашенко рассказал, что Минск участвует в спецоперации Москвы. «Что касается нашего участия в специальной военной операции в Украине, мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства», — сказал президент Белоруссии.


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