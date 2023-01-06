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КГБ Белоруссии начал в Минской области учения с военной техникой

КГБ Белоруссии начал в Минской области антитеррористические учения с военной техникой
Целью учений названа проверка готовности государственных органов к реагированию на акты терроризма. Ранее глава КГБ заявлял, что организаторов терактов готовят в Польше и Литве
КГБ Белоруссии, Минск
КГБ Белоруссии, Минск (Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости)

Комитет государственной безопасности Белоруссии (КГБ) начал в Минской и Витебской областях учения, в рамках которых планируется применение военной техники, сообщает со ссылкой на ведомство агентство БелТа.

Целью учений названа проверка готовности государственных органов к реагированию на акты терроризма.

Кроме подразделений КГБ в учениях задействованы сотрудники Министерства внутренних дел, Государственного пограничного комитета, Министерства по чрезвычайным ситуациям и других государственных органов Белоруссии, а также военнослужащие.

В октябре 2022 года глава КГБ генерал-лейтенант Иван Тертель заявлял, что его ведомство получило информацию о подготовке в Литве и Польше организаторов терактов в Белоруссии, а также создании на Украине группы боевиков для захвата одного из райцентров Белоруссии.

«Вооруженный захват райцентра на территории Беларуси как плацдарма для дальнейшего развития наступательной операции — для этого иностранными спецслужбами на территории Украины подготовлены от 100 до 300 боевиков», — сказал тогда Тертель.

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Евгений Калюков Евгений Калюков
КГБ Белоруссии Белоруссия военные учения Минск
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