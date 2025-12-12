 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
0

Париж предупредил о заморозке активов «на столько времени, сколько нужно»

МИД Франции предупредил о заморозке активов на столько времени, сколько нужно
Сюжет
Война санкций
Активы будут заблокированы в ЕС до тех пор, пока Россия не прекратит боевые действия и «не выплатит репарации Европе», заявил глава МИД Франции Барро. Москва считает возможную конфискацию своих активов воровством
Жан-Ноэль Барро
Жан-Ноэль Барро (Фото: Tom Nicholson / Getty Images)

Замораживание российских активов на сумму около €200 млрд «настолько, насколько это необходимо», — это «важное решение», принятое ЕС, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро Franceinfo, его слова приводит Le Figaro.

В начале военных действий на Украине российские активы были заморожены на шесть месяцев с возможностью продления каждые полгода при условии согласия всех 27 стран Евросоюза. «Это означает, что если какая-либо страна выступит против, Россия сможет в любой момент вернуть свои средства, — пояснил Барро. — Мы хотим обезопасить Европу и европейцев».

«Это цель решения, которое мы принимаем сегодня, — решения важного характера, которое несомненно изменит ход этой войны и ускорит мир», — считает глава МИД.

По его словам, активы будут заблокированы «до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессивную войну и не выплатит репарации Европе».

Большинство стран ЕС согласились на бессрочную заморозку активов России
Экономика
Фото:Ralph Orlowski / Getty Images

Лидеры ЕС встретятся в Брюсселе 18 декабря, чтобы обсудить план финансирования Украины, включая возможное использование российских активов. Накануне послы европейских стран приняли экстренную меру, предусматривающую бессрочную блокировку активов России. Решение было принято большинством голосов в соответствии со ст. 122 Договора о ЕС, которая позволяет принимать меры при чрезвычайных обстоятельствах без единогласного решения.

Орбан раскритиковал изменение правил голосования по изъятию активов в ЕС
Политика
Виктор Орбан

В декабре ЕК одобрила два варианта финансирования Украины. «Репарационный кредит», как писало Politico, предполагает выделение €165 млрд за счет активов России — €25 млрд со счетов частных банков стран евроблока и €140 млрд из бельгийского депозитария Euroclear, где хранится большинство этих активов. Альтернативный вариант — выделение кредита Киеву за счет заимствований, опирающихся на бюджет ЕС.

Против «репарационного кредита» выступает Бельгия, поясняя, что не готова нести риски такой схемы в одиночку. Против высказался и Euroclear, опасаясь ответных шагов Москвы.

Центробанк России 12 декабря намерен подать иск в электронном виде против бельгийского депозитария Euroclear, где хранятся замороженные российские активы. Решение там объяснили «причинением вреда (деликт) Банку России незаконными действиями Euroclear». Euroclear заявил, что в целом готов к искам в российских судах.

В Кремле предупреждали, что желающие незаконно присвоить активы Москвы подвергнутся судебному преследованию — как отдельные лица, так и страны. Россия считает возможную конфискацию своих активов воровством.

Теги
Елена Чернышова
МИД Франции российские активы
