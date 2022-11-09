Суровикин заявил о выросших возможностях войск за счет мобилизованных

Командующий группировкой российских войск в зоне спецоперации на Украине оценил потери украинской армии в октябре в 12 тыс. военнослужащих

Сергей Суровикин (в центре) (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Боевые возможности российских войск выросли за счет мобилизованных, заявил командующий группировкой российских войск в зоне спецоперации на Украине, генерал Сергей Суровикин в ходе доклада главе Минобороны Сергею Шойгу.

«Значительно возросли боевые возможности Объединенной группировки войск и сил. За счет мобилизованных граждан и добровольцев нарастили боевой и численный состав соединений и воинских частей, созданы дополнительные резервы», — сказал командующий.

По его словам, обстановка в зоне проведения военной операции в целом стабилизирована. Как заявил Суровикин, российские военные пресекли попытки наступления украинской армии на Купянском и Краснолиманском направлениях, а «на отдельных направлениях возобновили наступательные действия».

Командующий оценил потери ВСУ за октябрь в 12 тыс. военнослужащих, 200 танков, более 800 других боевых бронированных машин. Также, утверждает он, «уничтожены порядка 350 наемников».

21 сентября Шойгу заявлял, что с начала военной операции украинская сторона потеряла более 100 тыс. человек погибшими и ранеными, это половина ее первоначальной армии. Потери России, по данным Минобороны, на тот момент составили 5937 человек погибшими.

В этот день в России была объявлена частичная мобилизация. Шойгу заявлял о плане призвать 300 тыс. человек из числа резервистов с военной специальностью и боевым опытом, прошедших службу в армии. 28 октября он сообщил, что задание по призыву выполнено и военкоматы продолжат набор за счет добровольцев и контрактников. По словам президента Владимира Путина, сейчас в зоне проведения военной операции на Украине находятся в общей сложности около 80 тыс. мобилизованных, около 50 тыс. из них — в боевых подразделениях.

Всего, по словам Путина, в России мобилизованы 318 тыс. человек, включая добровольцев.