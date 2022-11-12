Блинкен: решение о времени и теме переговоров с Москвой должно оставаться за Киевом

Блинкен оставил за Киевом решение, когда и о чем говорить с Россией

Госсекретарь США также пообещал Киеву помощь в смягчении последствий ракетных ударов по критически важным объектам инфраструктуры

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Решение, когда и о чем говорить с Россией, должно оставаться за Украиной, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен на встрече с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой в Пномпене. Его слова приводятся на сайте Госдепа.

Госсекретарь пообещал помощь в смягчении последствий ракетных ударов по критически важным объектам инфраструктуры, в том числе в подготовке к зиме.

«Госсекретарь повторил, что выбор времени и содержимое любых переговоров остается решением Украины», — говорится в сообщении.

Стороны также отметили важность продления зерновой сделки, действие которой истекает 19 ноября, а также ее роль в поддержании глобальной продовольственной безопасности.

Кулеба поблагодарил США за поддержку Украины, в том числе за поставку «еще большего количества передовой военной техники», говорится в сообщении украинского МИД.

Ранее о том, что Вашингтон не будет давить на Киев и указывать ему, что надо делать, заявлял советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Только Украина может решать, «когда и как она захочет вести переговоры», подчеркивал он. Американский президент Джо Байден также говорил, что США не собираются указывать украинцам, что как надо поступать.

10 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «не закрывал дверь» для переговоров с Россией. По его словам, Киев будет разговаривать с той Россией, «которая действительно будет готова к миру». До этого он отмечал, что переговоры с Москвой возможны только при следующих условиях: «восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, нанесенных войной, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится».

В Кремле допустили, что российские цели на Украине могут быть достигнуты путем диалога, но указали на невозможность переговоров «с учетом позиции украинской стороны». При этом Россия открыта к диалогу с Украиной без предварительных условий, заверил 11 ноября замглавы МИДа Сергей Рябков. Однако, по его словам, Киев «по команде своих западных кураторов» его прервал.