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Военная операция на Украине ,  
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Блинкен оставил за Киевом решение, когда и о чем говорить с Россией

Блинкен: решение о времени и теме переговоров с Москвой должно оставаться за Киевом
Госсекретарь США также пообещал Киеву помощь в смягчении последствий ракетных ударов по критически важным объектам инфраструктуры
Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

Решение, когда и о чем говорить с Россией, должно оставаться за Украиной, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен на встрече с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой в Пномпене. Его слова приводятся на сайте Госдепа.

Госсекретарь пообещал помощь в смягчении последствий ракетных ударов по критически важным объектам инфраструктуры, в том числе в подготовке к зиме.

«Госсекретарь повторил, что выбор времени и содержимое любых переговоров остается решением Украины», — говорится в сообщении.

Стороны также отметили важность продления зерновой сделки, действие которой истекает 19 ноября, а также ее роль в поддержании глобальной продовольственной безопасности.

Кулеба поблагодарил США за поддержку Украины, в том числе за поставку «еще большего количества передовой военной техники», говорится в сообщении украинского МИД.

Ранее о том, что Вашингтон не будет давить на Киев и указывать ему, что надо делать, заявлял советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Только Украина может решать, «когда и как она захочет вести переговоры», подчеркивал он. Американский президент Джо Байден также говорил, что США не собираются указывать украинцам, что как надо поступать.

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10 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «не закрывал дверь» для переговоров с Россией. По его словам, Киев будет разговаривать с той Россией, «которая действительно будет готова к миру». До этого он отмечал, что переговоры с Москвой возможны только при следующих условиях: «восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, нанесенных войной, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится».

В Кремле допустили, что российские цели на Украине могут быть достигнуты путем диалога, но указали на невозможность переговоров «с учетом позиции украинской стороны». При этом Россия открыта к диалогу с Украиной без предварительных условий, заверил 11 ноября замглавы МИДа Сергей Рябков. Однако, по его словам, Киев «по команде своих западных кураторов» его прервал.

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Елена Чернышова
переговоры Энтони Блинкен Дмитрий Кулеба Военная операция на Украине
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