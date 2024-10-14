Зеленский заявил о включении КНДР в конфликт на стороне России

Россия и КНДР неоднократно отвергали заявления других стран о том, что Пхеньян поставляет Москве оружие. Летом стороны подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

Владимир Зеленский (Фото: Liesa Johannssen / Reuters)

Северная Корея «фактически включилась» в конфликт Украины и России на стороне последней, заявил украинский президент Владимир Зеленский в ежедневном видеообращении, в котором рассказал о заседании Ставки.

«Среди главного был доклад разведок <...> о намерениях россиян на осень — зиму. Все достаточно подробно. Фактически включение в войну Северной Кореи. Также отношения России с некоторыми другими странами», — сказал он.

Зеленский пообещал, что Киев будет жестко реагировать на помощь Москве с других сторон и будет координировать работу со своими партнерами в этом направлении.

Зеленский не в первый раз заявляет о сотрудничестве Москвы и Пхеньяна, а также Тегерана в контексте украинского конфликта. В сентябре он называл КНДР и Иран «сообщниками» и «особенными приятелями» России. И Москва, и Пхеньян неоднократно отвергали утверждения, что Северная Корея поставляет российской армии оружие. То же самое говорилось и в отношении Исламской Республики.

Южнокорейский министр обороны Ким Ён Хён неделю назад заявил, что Северная Корея может направить своих военных из регулярных вооруженных сил на Украину для поддержки России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал это заявление «информационной уткой».

В июне президент Владимир Путин, посещая Пхеньян, подписал с северокорейским лидером Ким Чен Ыном договор о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. 14 октября российский глава государства предложил ратифицировать этот документ Госдуме.

Одной из статей договора предусмотрено, что государства обязуются оказывать друг другу военную помощь в случае, если «одна из сторон окажется в состоянии войны из-за вооруженного нападения одного или нескольких государств». Глава российского МИДа Сергей Лавров подчеркивал, что в этой статье отражена «исключительно оборонительная позиция».

В сентябре Ким Чен Ын, когда его страну посещал секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, пожелал российскому народу победы, процветания и счастья и «заверил, что правительство КНДР и впредь будет расширять сотрудничество с Россией в соответствии с духом соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнерстве».