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Военная операция на Украине ,  
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Лавров назвал небылицами заявления США о поставках России ракет из Ирана

Лавров назвал небылицами заявления США о поставках России ракет из Ирана и КНДР
Сюжет
Военная операция на Украине
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Александр Земляниченко / Reuters)

Заявления о поставках России ракет из Ирана и Северной Кореи являются выдуманными США небылицами, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью Sky News Arabia.

«Если США выдумывают по десять небылиц в день, обвиняя нас во всех смертных грехах, это ничего не значит. Это означает только то, что им не нравится сама Россия как конкурент на международной арене», — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что и с Ираном, и с КНДР, и с любой другой страной Россия осуществляет экономическое, политическое, военно-техническое и военное взаимодействие «строго в рамках международного права, не нарушая никаких международных обязательств».

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Постоянное представительство Ирана при ООН опровергло данные о передаче вооружений России и отметило, что позиция Ирана по украинскому конфликту остается неизменной.

Северная Корея тоже опровергала информацию о поставках ракет. КНДР не поставляет России боеприпасы, потому что сама находится в предвоенной обстановке, объяснял посол в Пхеньяне Александр Мацегора.

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Сергей Лавров

Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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