В КНДР раскрыли детали договора о стратегическом партнерстве с Россией

Договор будет действовать бессрочно. Согласно одной из статей Россия и КНДР немедленно окажут друг другу помощь, если одна из сторон подвергнется нападению и окажется в состоянии войны. Всего в документе 23 статьи

Владимир Путин и Ким Чен Ын (Фото: Кристина Кормилицына / ТАСС)

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) обнародовало полный текст Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией, который подписали лидер КНДР Ким Чен Ын и российский президент Владимир Путин.

Ключевая статья договора, на которую обращают внимание Yonhap и другие южнокорейские СМИ, — ст. 4, согласно которой «если одна из сторон окажется в состоянии войны из-за вооруженного нападения одного или нескольких государств, другая сторона немедленно окажет ей военную помощь всеми имеющимися у нее средствами в соответствии со ст. 51 Устава ООН и законами КНДР и Российской Федерации».

Это положение почти полностью идентично ст. 1 Договора о дружбе и взаимопомощи между СССР и КНДР от 1961 года, за исключением упоминания Устава ООН и внутренних законов России и Северной Кореи, отмечает Yonhap. Глава российского МИДа Сергей Лавров накануне заявил, что в новой статье отражена «исключительно оборонительная позиция». «Если кто-то видит в этом некие неправомерные устремления, против этой статьи можно возражать только тем, кто планирует агрессию в отношении КНДР или Российской Федерации», — считает министр.

Согласно ст. 3 в случае прямой угрозы вооруженной агрессии против Москвы или Пхеньяна стороны должны «согласовать возможные практические меры по координации позиций друг друга в соответствии с запросами любой из сторон и обеспечить сотрудничество в устранении угрозы», немедленно начнутся двусторонние переговоры. Ст. 5 запрещает Москве и Пхеньяну заключать соглашение с третьей страной, которое «угрожает суверенитету и безопасности другой стороны»; Россия и КНДР «не могут позволить третьей стране использовать свою территорию с целью посягательства на суверенитет, безопасность и неприкосновенность территории другой стороны».

Ст. 8 включает положение о «создании систем для принятия совместных мер с целью укрепления оборонного потенциала для предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности». В ст. 2 Северная Корея и Россия договорились обмениваться мнениями по двусторонним, а также международным вопросам, а также укреплять «совместную помощь и сотрудничество на международной арене».

Москва и Пхеньян обещают не применять друг против друга «односторонние принудительные меры, в том числе меры экстерриториального характера», и считают их незаконными и противоречащими Уставу ООН (ст. 16). Страны договорились вместе бороться с международным терроризмом, экстремизмом, транснациональной организованной преступностью (ст. 17), а также сотрудничать в области информационной безопасности (ст. 18).

Всего в документе 23 статьи, они предусматривают расширение сотрудничества в торговле, экономике, инвестициях, науке и технологиях, в том числе в сферах космоса и мирного атома. Последняя статья гласит, что договор действует бессрочно. Если же Россия или КНДР захотят выйти из соглашения, они должны будут письменно уведомить об этом другую сторону. Действие договора прекратится через год со дня получения уведомления.

Договор был подписан во время визита Путина в КНДР, который завершился накануне. Российский президент, говоря о соглашении, заявил, что оно предусматривает «оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого договора». Путин затронул тему военной помощи Украине со стороны западных государств, в том числе обсуждение поставок высокоточных, дальнобойных систем вооружений и истребителей F-16, и не исключил развития военно-технического сотрудничества с КНДР.

Как пишет Reuters, Россия связывает углубление связей с Северной Кореей с растущей поддержкой Украины со стороны Запада. США и Южная Корея ранее неоднократно обвиняли КНДР в отправке военной помощи России для использования на Украине. Белый дом США заявлял, что Москва получила от Пхеньяна баллистические ракеты, а южнокорейское Минобороны сообщило в марте, что с 2023 года Северная Корея отправила в Россию 7 тыс. контейнеров с боеприпасами и военным оборудованием. Москва и Пхеньян это отрицают, МИД России заявлял об отсутствии доказательств того, что страны ведут «незаконное военно-техническое сотрудничество».