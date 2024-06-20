 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Политика ,  
0 

В КНДР раскрыли детали договора о стратегическом партнерстве с Россией

Договор будет действовать бессрочно. Согласно одной из статей Россия и КНДР немедленно окажут друг другу помощь, если одна из сторон подвергнется нападению и окажется в состоянии войны. Всего в документе 23 статьи
Владимир Путин и Ким Чен Ын
Владимир Путин и Ким Чен Ын (Фото: Кристина Кормилицына / ТАСС)

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) обнародовало полный текст Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией, который подписали лидер КНДР Ким Чен Ын и российский президент Владимир Путин.

Ключевая статья договора, на которую обращают внимание Yonhap и другие южнокорейские СМИ, — ст. 4, согласно которой «если одна из сторон окажется в состоянии войны из-за вооруженного нападения одного или нескольких государств, другая сторона немедленно окажет ей военную помощь всеми имеющимися у нее средствами в соответствии со ст. 51 Устава ООН и законами КНДР и Российской Федерации».

Это положение почти полностью идентично ст. 1 Договора о дружбе и взаимопомощи между СССР и КНДР от 1961 года, за исключением упоминания Устава ООН и внутренних законов России и Северной Кореи, отмечает Yonhap. Глава российского МИДа Сергей Лавров накануне заявил, что в новой статье отражена «исключительно оборонительная позиция». «Если кто-то видит в этом некие неправомерные устремления, против этой статьи можно возражать только тем, кто планирует агрессию в отношении КНДР или Российской Федерации», — считает министр.

Что последует за договоренностью России и КНДР о взаимной военной помощи
Политика
Владимир&nbsp;Путин и Ким Чен Ын&nbsp;на церемонии&nbsp;официальной встречи в&nbsp;Пхеньяне, КНДР

Согласно ст. 3 в случае прямой угрозы вооруженной агрессии против Москвы или Пхеньяна стороны должны «согласовать возможные практические меры по координации позиций друг друга в соответствии с запросами любой из сторон и обеспечить сотрудничество в устранении угрозы», немедленно начнутся двусторонние переговоры. Ст. 5 запрещает Москве и Пхеньяну заключать соглашение с третьей страной, которое «угрожает суверенитету и безопасности другой стороны»; Россия и КНДР «не могут позволить третьей стране использовать свою территорию с целью посягательства на суверенитет, безопасность и неприкосновенность территории другой стороны».

Ст. 8 включает положение о «создании систем для принятия совместных мер с целью укрепления оборонного потенциала для предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности». В ст. 2 Северная Корея и Россия договорились обмениваться мнениями по двусторонним, а также международным вопросам, а также укреплять «совместную помощь и сотрудничество на международной арене».

Москва и Пхеньян обещают не применять друг против друга «односторонние принудительные меры, в том числе меры экстерриториального характера», и считают их незаконными и противоречащими Уставу ООН (ст. 16). Страны договорились вместе бороться с международным терроризмом, экстремизмом, транснациональной организованной преступностью (ст. 17), а также сотрудничать в области информационной безопасности (ст. 18).

Всего в документе 23 статьи, они предусматривают расширение сотрудничества в торговле, экономике, инвестициях, науке и технологиях, в том числе в сферах космоса и мирного атома. Последняя статья гласит, что договор действует бессрочно. Если же Россия или КНДР захотят выйти из соглашения, они должны будут письменно уведомить об этом другую сторону. Действие договора прекратится через год со дня получения уведомления.

Визит Путина в КНДР и встреча с Ким Чен Ыном. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Договор был подписан во время визита Путина в КНДР, который завершился накануне. Российский президент, говоря о соглашении, заявил, что оно предусматривает «оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого договора». Путин затронул тему военной помощи Украине со стороны западных государств, в том числе обсуждение поставок высокоточных, дальнобойных систем вооружений и истребителей F-16, и не исключил развития военно-технического сотрудничества с КНДР.

Как пишет Reuters, Россия связывает углубление связей с Северной Кореей с растущей поддержкой Украины со стороны Запада. США и Южная Корея ранее неоднократно обвиняли КНДР в отправке военной помощи России для использования на Украине. Белый дом США заявлял, что Москва получила от Пхеньяна баллистические ракеты, а южнокорейское Минобороны сообщило в марте, что с 2023 года Северная Корея отправила в Россию 7 тыс. контейнеров с боеприпасами и военным оборудованием. Москва и Пхеньян это отрицают, МИД России заявлял об отсутствии доказательств того, что страны ведут «незаконное военно-техническое сотрудничество».

Главное для большого бизнеса
СберПро Интересное

Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак

СберПро Интересное

Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей

СберПро Туризм

Притяжение Арктики. Как туристический бренд помогает развивать индустрию путешествий

СберПро АПК

Барометр отрасли: рыболовство и аквакультура

СберПро Транспорт

Эпоха ренессанса.
Что движет российский рынок лизинга

СберПро Главное

Азиатский уклон: новые перспективные пути для экспорта российских технологий

СберПро Главное

Цифровой кодекс:
как будет выглядеть новая концепция регулирования ИКТ

СберПро Промышленность

Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам

СберПро Интересное

Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта

СберПро Интересное

Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
КНДР Северная Корея Договор стратегическое партнерство

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
Путина в Пхеньяне наградили высшей наградой КНДР — орденом Ким Ир Сена
Политика
Путин призвал к пересмотру санкций Совбеза ООН против КНДР
Политика
Путин заявил Ким Чен Ыну о фундаментальном документе для отношений с КНДР
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 июня
EUR ЦБ: 89,09 (-4,21) Инвестиции, 19 июн, 17:39 Курс доллара на 20 июня
USD ЦБ: 82,63 (-4,41) Инвестиции, 19 июн, 17:39
Как именитые автопроизводители ошибались с неймингом Pro, 08:30
Крупнейшие российские банки заняли более четверти рынка платежей в Европе Финансы, 08:30
В КНДР раскрыли детали договора о стратегическом партнерстве с Россией Политика, 08:27
Ким Чен Ын подарил Путину двух охотничьих собак породы пхунсан Политика, 08:20
Как «Хачо и пури» и «Пхали-хинкали» в три раза увеличили число заказов РБК и Mango Office, 08:12
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:08
Власти второго региона сообщили о пожаре на нефтебазе из-за атаки дронов Политика, 08:06
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Операторы заявили о росте зарубежного интернет-трафика на 30% Технологии и медиа, 08:00
Депутаты предложили уточнить параметры НДС и амнистии для малого бизнеса Экономика, 08:00
Россия экстрадировала в Венгрию обвиняемого в краже €300 тыс. молдаванина Политика, 07:50
Турция запросила объяснения из-за патриарха на саммите в Швейцарии Политика, 07:45
Как вырастет ипотечный платеж в мегаполисах с отменой льготной программы Недвижимость, 07:30
На нефтебазе в Адыгее произошел пожар из-за атаки дронов Политика, 07:16
«Укрэнерго» заявило о повреждении энергообъектов в нескольких областях Политика, 07:11