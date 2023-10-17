 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Песков заявил об отсутствии доказательств поставок России оружия из КНДР

Песков: нет никаких доказательств поставок оружия из Северной Кореи в Россию

Никаких доказательств поставок оружия из Северной Кореи в Россию нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это давно, это не только британская разведка, это и американская разведка, они все время это сообщают, никаких не предоставляя доказательств», — цитирует «РИА Новости» его ответ на просьбу прокомментировать заявления Белого дома о передаче КНДР оружия России.

Пресс-секретарь назвал Северную Корею «ближайшим соседом России». Он также заявил о планах России продолжать выстраивать «взаимовыгодные отношения» с КНДР. «Это наше суверенное право, и мы не думаем, что кто-то имеет право в это вмешиваться», — подчеркнул Песков.

14 октября Белый дом заявил, что Северная Корея в период с 7 сентября по 1 октября поставила России партию оружия. Военная техника, которую КНДР передала Москве, будет использоваться «для нападения на украинские города», сказал тогда координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

По информации Reuters, Белый дом показал кадры со спутника, на которых на судно с российским флагом со склада боеприпасов в Северной Корее поместили груз, который затем по железной дороге доставили на склад у юго-западной границы России. The New York Times написала, что речь идет о тысяче контейнеров с оружием.

По словам Кирби, КНДР в обмен на эту помощь просит Россию поставлять ей истребители, ракеты, бронетехнику и другие вооружения.

Читайте на РБК Pro
Доставка товаров из ЕС. Почему импортеры выбирают Турцию, а не Казахстан
«Роснано» предупредило о риске банкротства. Чего ждать владельцам бондов
Как уменьшить оклад сотруднику и не нарушить закон
80% судьбоносных событий происходят до 35 лет. Как провести важные годы

В сентябре 2023 года Путин после встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном назвал перспективы сотрудничества с КНДР в военно-технической области «неплохими». При этом президент подчеркнул, что «есть определенные ограничения» в этой области, которые Россия соблюдает.

Теги
Дмитрий Песков КНДР поставки оружия Белый дом
Материалы по теме
Белый дом заподозрил КНДР в передаче оружия России
Политика
Песков опроверг подписание соглашения с КНДР о военном сотрудничестве
Политика
МИД назвал дату визита Лаврова в КНДР
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 октября
EUR ЦБ: 102,52 (-0,03) Инвестиции, 16 окт, 16:29 Курс доллара на 17 октября
USD ЦБ: 97,29 (-0,02) Инвестиции, 16 окт, 16:29
23–26 октября пройдет выставка Rusweld 2023 Пресс-релиз, 12:58
Укрощение рисков: как цифровые решения повышают качество управления Тренды, 12:56
Кошка попала в Книгу рекордов Гиннесса за самое громкое мурлыканье Life, 12:56
Не нефтью единой: чем важен несырьевой неэнергетический экспорт Новая экономика, 12:51
До выставки «Технофорум-2023» осталась неделя Пресс-релиз, 12:47
Российский голкипер поучаствовал в массовой потасовке после матча НХЛ Спорт, 12:47
SEC усилит контроль над криптобизнесом в 2024 году Крипто, 12:45
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Госдума поддержала отзыв ратификации договора о ядерных испытаниях Политика, 12:44
Песков заявил об отсутствии доказательств поставок России оружия из КНДР Политика, 12:43
Зачем нужны индустриальные пылесосы на производствах РБК и Karcher, 12:39
Два автомобиля загорелись в Москве. Видео Общество, 12:37
Меры по борьбе с контрафактом обсудили на форуме «Антиконтрафакт» Пресс-релиз, 12:37
Эксперты «ВТБ Мои инвестиции» спрогнозировали доходность рынка акций Инвестиции, 12:34
Иностранный счет: как обезопасить себя от лишних налогов и штрафов Pro, 12:33