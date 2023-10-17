Песков заявил об отсутствии доказательств поставок России оружия из КНДР

Никаких доказательств поставок оружия из Северной Кореи в Россию нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это давно, это не только британская разведка, это и американская разведка, они все время это сообщают, никаких не предоставляя доказательств», — цитирует «РИА Новости» его ответ на просьбу прокомментировать заявления Белого дома о передаче КНДР оружия России.

Пресс-секретарь назвал Северную Корею «ближайшим соседом России». Он также заявил о планах России продолжать выстраивать «взаимовыгодные отношения» с КНДР. «Это наше суверенное право, и мы не думаем, что кто-то имеет право в это вмешиваться», — подчеркнул Песков.

14 октября Белый дом заявил, что Северная Корея в период с 7 сентября по 1 октября поставила России партию оружия. Военная техника, которую КНДР передала Москве, будет использоваться «для нападения на украинские города», сказал тогда координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

По информации Reuters, Белый дом показал кадры со спутника, на которых на судно с российским флагом со склада боеприпасов в Северной Корее поместили груз, который затем по железной дороге доставили на склад у юго-западной границы России. The New York Times написала, что речь идет о тысяче контейнеров с оружием.

По словам Кирби, КНДР в обмен на эту помощь просит Россию поставлять ей истребители, ракеты, бронетехнику и другие вооружения.

В сентябре 2023 года Путин после встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном назвал перспективы сотрудничества с КНДР в военно-технической области «неплохими». При этом президент подчеркнул, что «есть определенные ограничения» в этой области, которые Россия соблюдает.