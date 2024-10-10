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Военная операция на Украине ,  
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Песков назвал уткой сообщения об участии военных из КНДР в спецоперации

Сюжет
Военная операция на Украине
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press)

Сообщения о том, что военнослужащие Северной Кореи участвуют в спецоперации на Украине, не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Это похоже на очередную утку информационную», — сказал он (цитата по ТАСС).

С утверждением о том, что Северная Корея может направить своих военных из регулярных вооруженных сил на Украину для поддержки России, выступил в парламенте 8 октября южнокорейский министр обороны Ким Ён Хён.

Министр упомянул Договор о всеобъемлющем партнерстве, заключенный между Москвой и Пхеньяном во время визита российского президента Владимира Путина в КНДР в июне 2024 года. В договоре есть в том числе пункт об оказании военной помощи в случае нападения на одну из сторон.

Глава российского МИДа Сергей Лавров подчеркивал, что в новой статье отражена «исключительно оборонительная позиция», а возражать против этого могут только те, кто планирует агрессию против России или Северной Кореи.

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Тема возможной отправки северокорейских добровольцев на Украину поднималась еще в 2022 году, задолго до заключения этого договора. Тогда замдиректора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев заявил, что сообщения о предложении КНДР отправить до 100 тыс. своих добровольцев для участия в военных действиях на Украине на стороне России не соответствуют действительности. Путин назвал подобные сообщения чушью.

Американские власти также обвиняют КНДР в поставках России оружия. Президент Украины Владимир Зеленский обвинял Пхеньян в поддержке России в конфликте. Российская и северокорейская стороны эту информацию опровергли.

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