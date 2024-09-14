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Политика ,  
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Ким Чен Ын на встрече с Шойгу пожелал России победы и процветания

Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с секретарем Совета безопасности Сергеем Шойгу пожелал российскому народу победы, процветания и счастья, сообщает государственное радио «Голос Кореи».

По словам северокорейского лидера, отношения Пхеньяна и Москвы динамично развиваются в сферах политики, экономики и культуры.

«Товарищ Ким Чен Ын <...> заверил, что правительство КНДР и впредь будет расширять сотрудничество с Россией в соответствии с духом соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнерстве», — говорится в сообщении радиостанции.

Шойгу передал Ким Чен Ыну приветственные слова от президента России Владимира Путина. Лидер Северной Кореи передал аналогичное послание Путину. Стороны также обменялись мнениями по международным и региональным проблемам.

Шойгу встретился с Ким Чен Ыном в Пхеньяне
Политика
Сергей Шойгу (справа) и Ким Чен Ын

13 сентября Шойгу провел встречу с Ким Чен Ыном в Пхеньяне.

Летом 2024 года Путин впервые с 2000 года посетил с официальным визитом КНДР. В ходе поездки президент подписал с северокорейским лидером договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. В договоре отражены в том числе вопросы безопасности, он пришел на смену Договору о дружбе и взаимной помощи 1961 года, Договору о дружбе и добрососедстве в сотрудничестве 2000 года, Московской и Пхеньянской декларациям 2000 и 2001 годов.

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КНДР Ким Чен Ын Сергей Шойгу Россия
Сергей Шойгу фото

Сергей Шойгу

секретарь Совета безопасности России
21 мая 1955 года
Чен Ын Ким фото

Чен Ын Ким

политик, глава Северной Кореи
8 января 1982 года
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