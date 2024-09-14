Ким Чен Ын на встрече с Шойгу пожелал России победы и процветания
Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с секретарем Совета безопасности Сергеем Шойгу пожелал российскому народу победы, процветания и счастья, сообщает государственное радио «Голос Кореи».
По словам северокорейского лидера, отношения Пхеньяна и Москвы динамично развиваются в сферах политики, экономики и культуры.
«Товарищ Ким Чен Ын <...> заверил, что правительство КНДР и впредь будет расширять сотрудничество с Россией в соответствии с духом соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнерстве», — говорится в сообщении радиостанции.
Шойгу передал Ким Чен Ыну приветственные слова от президента России Владимира Путина. Лидер Северной Кореи передал аналогичное послание Путину. Стороны также обменялись мнениями по международным и региональным проблемам.
13 сентября Шойгу провел встречу с Ким Чен Ыном в Пхеньяне.
Летом 2024 года Путин впервые с 2000 года посетил с официальным визитом КНДР. В ходе поездки президент подписал с северокорейским лидером договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. В договоре отражены в том числе вопросы безопасности, он пришел на смену Договору о дружбе и взаимной помощи 1961 года, Договору о дружбе и добрососедстве в сотрудничестве 2000 года, Московской и Пхеньянской декларациям 2000 и 2001 годов.
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