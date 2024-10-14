Путин предложил Думе ратифицировать договор о партнерстве России и КНДР

Участницы выставки достижений народного хозяйства Корейской Народно-Демократической Республики во Владивостоке, июнь, 2024 года (Фото: Виталий Аньков / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации договора о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Документ опубликован в думской электронной базе.

«Ратифицировать договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой, подписанный в городе Пхеньяне 19 июня 2024 года», — говорится в тексте законопроекта.

Договор был подписан Путиным и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном во время визита российского президента в Пхеньян в июне. Он заменил прежние Договор о дружбе и взаимопомощи 1961 года, Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве 2000 года, а также Пхеньянскую и Московскую декларации, которые были подписаны, соответственно, в 2000 и 2001 годах.

Ключевой статьей договора стала ст. 4, согласно которой государства обязуются оказывать друг другу военную помощь в случае, если «одна из сторон окажется в состоянии войны из-за вооруженного нападения одного или нескольких государств». Глава российского МИДа Сергей Лавров подчеркивал, что в этой статье отражена «исключительно оборонительная позиция».

США и Южная Корея ранее неоднократно обвиняли КНДР в отправке военной помощи России для использования на Украине. Москва и Пхеньян это отрицали, российский МИД заявлял об отсутствии доказательств того, что страны ведут «незаконное военно-техническое сотрудничество».