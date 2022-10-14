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Генштаб Белоруссии анонсировал прибытие в страну российских военных

Генштаб Белоруссии: российские военные в скором времени прибудут в страну
Совместная с Россией региональная группировка войск будет «исключительно оборонительным проектом», утверждают в Генштабе Белоруссии. Необходимость в группировке Минск объясняет действиями НАТО у границ
Виктор Тумар
Виктор Тумар (Фото: Ян Горбанюк / Министерство обороны Республики Беларусь)

Основой российско-белорусской региональной группировки войск станут военнослужащие Белоруссии, а также отдельные воинские формирования России, которые в ближайшие дни начнут прибывать на территорию страны, заявил заместитель главы белорусского Генштаба, полковник Виктор Тумар. Он назвал совместную группировку войск «исключительно оборонительным проектом».

«Для обеспечения паритета в области военной безопасности и поддержания мира в Республике Беларусь принято решение о создании региональной группировки войск на нашей территории. Ее основу будут составлять вооруженные силы республики Беларусь по штату мирного времени, а также отдельные воинские формирования Российской Федерации», — указал Тумар.

Развертывание в Белоруссии совместной с Россией группировки войск он объяснил тем, что НАТО несколько лет наращивало военный потенциал у границ страны. По его словам, в приграничных с Белоруссией регионах формируются соединения с современным наступательным вооружением, а в Польше и странах Балтии совершенствуется военная инфраструктура.

«Данные факты свидетельствуют о нарастании угрозы в области военной безопасности Республике Беларусь и Союзному государству, что требует принятия немедленных мер», — отметил замглавы Генштаба Белоруссии.

О договоренностях с президентом России Владимиром Путиным по развертыванию совместной региональной группировки войск белорусский лидер Александр Лукашенко объявил 10 октября. Необходимость такого шага он связал с текущим уровнем угрозы. По его словам, Минск готов принять «не одну тысячу» российских военных. «Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства», — сказал Лукашенко.

Одновременно с этим он заявил, что «по неофициальным каналам» Минск получил предупреждение о нанесении ударов по Белоруссии со стороны Украины. «Их толкают хозяева к развязыванию войны против Беларуси, для того чтобы нас туда втянуть. Чтобы разобраться заодно с Россией и Беларусью», — сказал Лукашенко.

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В начале октября глава погранслужбы Белоруссии Анатолий Лаппо говорил о «давлении» на границе со стороны Украины. По его словам, ВСУ взорвали все автомобильные и железнодорожные мосты у границы, а также заминировали все приграничные дороги. Тогда же Лукашенко говорил, что Киев стянул к белорусской границе до 15 тыс. военных.

После начала российской спецоперации на Украине Лукашенко не раз заявлял, что Минск не планирует в ней участвовать, однако осенью признал, что делает это, но никуда не посылает своих военных.

Через две недели после старта частичной мобилизации в России Лукашенко заявил, что военнообязанных в Белоруссии нужно «аккуратненько призвать» для проверки. До этого он подчеркивал, что мобилизации в стране не будет.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Белоруссия группировка войск Генштаб Военная операция на Украине
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