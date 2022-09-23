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Военная операция на Украине ,  
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Лукашенко исключил мобилизацию в Белоруссии

Власти Белоруссии не будут объявлять мобилизацию, заявил президент. Он счел, что страну пытаются перекинуть на один «мостик» с Россией, где она объявлена
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Global Look Press)

Министерство обороны Белоруссии не планирует проводить мобилизацию, заявил президент Александр Лукашенко, передает близкий к его пресс-службе телеграм-канал «Пул Первого».

«Эта мобилизация в России. То, что на нас пытаются перекинуть этот мостик, что будет и у нас… а если не будет? Не будет никакой мобилизации. Это вранье», — сказал Лукашенко журналистам.

Он указал, что власти Белоруссии проводят учения, в том числе с участием народного ополчения, чтобы граждане знали свои обязанности и имели военные навыки в случае угрозы, передает БелТА.

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Власти Белоруссии поддержали военные действия России на Украине. В день начала военной операции погранслужба Украины сообщила, что российские войска атаковали границу со стороны Белоруссии и при поддержке страны. Лукашенко опроверг эту информацию. Позже он рассказал, как вечером 23 февраля белорусская армия запустила ракеты по позициям Украины из-за того, что украинская сторона разместила ракетные дивизионы в нескольких километрах от границы с Белоруссией и готовилась нанести удар по позициям России.

После того как 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации, в Москве прошли консультации представителей Советов безопасности России и Белоруссии по безопасности. Госсекретариат белорусского Совбеза сообщил, что их цель — укрепить стратегическое партнерство стран.

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Позже госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович встретился с российским коллегой Николаем Патрушевым. Он заявил, что у страны нет необходимости объявлять мобилизацию.

«Мобилизация — это не про нас, народ Белоруссии и страна мобилизованы и так. И готовы, конечно, не дай бог, дать отпор теми силами и средствами, которые для этого предназначены: тем силовым блоком, тем составом мирного времени, который сегодня выполняет задачи по обороне своей страны и конституционного строя на своей территории», — сказал генерал.

Он рассказал о новом виде военных формирований в Белоруссии, которое называется «народным ополчением».

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Жанна Антохина
мобилизация Белоруссия Александр Лукашенко
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