В Татарстане установили единовременную выплату для детей мобилизованных

В Татарстане установили дополнительные выплаты на каждого несовершеннолетнего ребенка мобилизованных граждан — по 20 тыс. руб., которые выделят однократно. Средства на это возьмут из резервного фонда республики

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Детям мобилизованных жителей Татарстана однократно выплатят по 20 тыс. руб. Документ опубликован на сайте регионального правительства.

Выплата полагается на каждого ребенка, не достигшего возраста 18 лет. Ее не будут учитывать при определении права на получение прочей государственной поддержки, адресных выплат, пособий и компенсаций. Выплата затронет всех, кого призвали с 22 сентября. Средства будут выплачены из резервного фонда Татарстана.

Конверты с 20 тыс. руб. в конце сентября вручали мобилизованным в городе Набережные Челны, средства выплачивали от имени мэра города.

Частичную мобилизацию в России президент Владимир Путин объявил 21 сентября. Минобороны сообщало, что в общей сложности планируется призвать порядка 300 тыс. резервистов.

Многие российские регионы объявили о дополнительной поддержке мобилизованных. Так, например, в Москве они будут получать дополнительную ежемесячную выплату в размере 50 тыс. руб., в Тульской и Курской областях — единовременную денежную выплату в размере 100 тыс. руб.

В Подмосковье призванным в рамках частичной мобилизации единоразово выплатят по 200 тыс. руб., устанавливали собственные выплаты также в Кабрадино-Балкарии, Якутии, Краснодарском крае, на Сахалине и в других регионах. Отдельные регионы также снабжают семьи мобилизованных продуктами — рыбой, как на Сахалине, или скотом и дровами, как в Туве.