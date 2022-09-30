Мобилизованным в Краснодарском крае выплатят по 100 тыс. руб.

Единовременную выплату смогут получить как сами мобилизованные, так и их родственники в течение ближайших двух недель, уточнил глава региона

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Жителям Краснодарского края, призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации, выплатят по 100 тыс. руб. в течение двух недель, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в телеграм-канале.

«Приняли решение поддержать мобилизованных жителей края. Каждому в течение ближайших двух недель выплатим по 100 тыс. руб. Получить деньги смогут либо сами призывники, либо члены их семей», — написал Кондратьев.

21 сентября президент Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России. Ее необходимость глава государства объяснил защитой суверенитета и территориальной целостности страны, обеспечением безопасности народа и «людей на освобожденных территориях».

Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что будут мобилизованы 300 тыс. резервистов, которые отслужили в армии, имеют боевой опыт или востребованную военную специальность. Позже в Минобороны уточнили, что призыву подлежат сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет и старшие — до 55 лет. В первую очередь призовут стрелков, танкистов, артиллеристов и водителей.

Президент также подчеркивал, что мобилизованные получат статус, выплаты и социальные гарантии контрактников. Главы российских регионов тоже обещали военнослужащим дополнительные выплаты. Так, в Москве они будут получать дополнительную ежемесячную выплату в размере 50 тыс. руб., в Тульской и Курской областях — единовременную денежную выплату в размере 100 тыс. руб.

Власти Санкт-Петербурга обещали выплатить единовременно по 100 тыс. руб., а добровольцам — по 300 тыс. руб. В Якутии мобилизованные получат единоразовую выплату в размере 200 тыс. руб., на Сахалине — 300 тыс. руб., в Адыгее — 100 тыс. руб., а в Кабардино-Балкарии — по 25 тыс. руб. ежемесячно.