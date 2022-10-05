В Подмосковье пообещали выплатить мобилизованным по 200 тыс. руб.

Дети мобилизованных получат приоритет при зачислении в детский сад, который станут посещать бесплатно, а ребенок школьного возраста будет обеспечен бесплатными завтраками и обедами, пообещал Воробьев

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В Московской области призванным в рамках частичной мобилизации единоразово выплатят 200 тыс. руб. для поддержки семей тех, кто «отправились выполнять свой долг перед страной», заявил в телеграм-канале губернатор региона Андрей Воробьев.

«Деньги поступят проактивно после первой зарплаты», — написал Воробьев.

Дети добровольцев и мобилизованных также будут иметь приоритет при зачислении в детские сады, посещать их они продолжат бесплатно, пообещал губернатор. При обучении в школе детей мобилизованных обеспечат бесплатными завтраками и обедами, возможность бесплатно посещать кружки и продленку.

«К каждому пункту призыва мы прикрепили социального консультанта. Он помогает решать социальные вопросы, оказывает помощь одиноким пожилым родителям или психологическую поддержку ребятам», — отметил Воробьев.

О частичной мобилизации президент Владимир Путин объявил 21 сентября. Согласно его указу, призванные на военную службу по мобилизации имеют статус военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. Мобилизованным полагается ежемесячное довольствие в соответствии со званием и должностью, а также надбавки и страховые выплаты.

О дополнительных выплатах объявили также власти Москвы, Кабардино-Балкарии, Якутии и других регионов. В частности, семьям мобилизованных из Сахалина пообещали выплатить по 300 тыс. руб. и выделить до 6 кг рыбы, из Якутии — по 200 тыс. руб., из Краснодарского края — по 100 тыс. руб. При этом глава Омской области Александр Бурков указал, что в регионе дефицит бюджета равен 13 млрд руб., а поддержка мобилизованных зависит от бюджетной обеспеченности каждого субъекта. Омская область по этому показателю сместилась с 29-го на 51-е место, добавил омский губернатор.

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В Кремле отметили, что выплаты семьям мобилизованных становятся дополнительной графой расходов субъектов страны, однако федеральные власти помогут решить эту проблему. «У некоторых регионов есть резерв прочности, у некоторых он минимальный или его нет. Поэтому такие ситуации могут возникать», — сказал представитель президента Дмитрий Песков.