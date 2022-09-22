В Тульской области мобилизованным дополнительно выплатят по ₽100 тыс.

Выплату получат и контрактные военные, участвующие в боевых действиях на Украине

Фото: Алексей Алферов / РИА Новости

Призванные на службу в рамках частичной мобилизации жители Тульской области и военные-контрактники, участвующие в операции на Украине, получат единовременную денежную выплату в размере 100 тыс. руб. Такой указ подписал глава региона Алексей Дюмин, сообщает правительство области.

Тульские власти подчеркнули, что мобилизованные имеют статус военнослужащих по контракту, которые получают ряд льгот.

Кроме положенных выплат в размере 3 млн руб. за ранение и 5 млн руб. семье погибшего военного, в Тульской области решили дополнительно выплачивать 1 млн руб. при тяжком ранении, 500 тыс. — при среднем и 200 тыс. — при легком. В случае гибели контрактника или мобилизованного его семья получит от региональных властей дополнительные 2 млн руб. Также при поступлении в вуз детям военнослужащих предоставят единовременную выплату в размере 30 тыс. руб.

После объявления начала частичной мобилизации утром 21 сентября власти ряда регионов пообещали выплаты и льготы призванным на службу. Так, мобилизованные из Москвы будут ежемесячно дополнительно получать 50 тыс. руб., в Якутии пообещали выплачивать от 205 тыс. руб. в месяц, а власти Крыма единовременно выплатят призывникам по 200 тыс. руб.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что на мобилизованных будут распространяться льготы, положенные участникам военной операции на Украине.