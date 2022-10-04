Власти Сахалина кроме выплат выделят семьям мобилизованных 5–6 кг рыбы

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Семьи мобилизованных жителей Сахалинской области получат в качестве одной из мер поддержки рыбу — минтай, кету и камбалу, сообщил руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Михаил Шувалов, передает портал «Сах.ком».

Он рассказал, что власти региона договорились с рыбопромышленниками и те выделили более 9 т свежемороженой рыбы. По словам Шувалова, это «такая акция, как одна из мер поддержки», и она реализуется в рамках проекта «Доступная рыба», который существует в регионе уже несколько лет.

«В ближайшее время наши волонтеры, около 180 человек по всей территории Сахалинской области, в семьи мобилизованных жителей принесут примерно 5–6 кг на человека», — уточнил Шувалов.

Ранее власти региона указывали, что семьи мобилизованных получат единовременную выплату в размере 300 тыс. руб.

Поддержать семьи мобилизованных не только финансово решили и в Туве. Там семьям выделят «по одной голове барана, 50 кг муки, два мешка картофеля и капусты по мере необходимости», сообщил глава республики Владислав Ховалыг.