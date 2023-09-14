Урин назвал критику спецоперации причиной снятия спектаклей в «Большом»

Спектакли могут убрать из репертуара по двум причинам — из-за окончания лицензии, или потому, что их создатели «высказывались очень определенно по поводу спецоперации», заявил гендиректор Большого Владимир Урин

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Гендиректор Большого театра Владимир Урин рассказал в интервью «Российской газете», что отдельные спектакли, авторы которых выступили против российской военной операции на Украине, сняли с репертуара.

По словам Урина, репертуар меняется по двум причинам. Первая из них — юридическая, когда у постановки заканчивается лицензия, а продлить ее нельзя. «Вторая причина совсем иная. Когда те или иные создатели спектаклей высказывались очень определенно по поводу спецоперации. В таком случае их имена исчезали с афиш», — заявил гендиректор.

Большой театр привлекает повышенное внимание, «поэтому, наверное, естественно, когда поднимается определенная волна возмущенных писем и прочих высказываний», считает Урин. И театр, и Минкультуры «прекрасно понимают» причину негативной реакции, и спектакль больше не ставят. Урин не стал приводить примеров.

Весной 2022 года театр отменил показы балета «Нуреев» Кирилла Серебренникова и оперы «Дон Паскуале» Тимофея Кулябина, не уточнив этого решения. Оба они высказывались против военных действий на Украине. Весной 2023 года из афиши Большого убрали балет Серебренникова «Нуреев»; руководство объяснило это законом об ЛГБТ, «где абсолютно однозначно обговорены вопросы, связанные с вопросами пропаганды нетрадиционных ценностей».

Серебренников в прошлом марте уехал из России, тогда же Хамовнический суд Москвы снял с режиссера судимость по делу «Седьмой студии», по которому он в 2020 году получил три года условно. Художественным руководителем «Гоголь-центра» (эту должность ранее занимал Серебренников) назначили Антона Яковлева.

Кулябин до весны 2022 года занимал должность главного режиссера театра «Красный факел» в Новосибирске, он покинул пост по собственному желанию. В 2014 году режиссер поставил в Новосибирском государственном театре оперы и балета современную оперу «Тангейзер». Постановка вызвала большой резонанс, поскольку в ней усмотрели оскорбление чувств верующих. В 2017-м Кулябин получил «Золотую маску» за спектакль «Три сестры», в последующие годы был дважды номинирован на премию за «Дети Солнца» и «Дикую утку».

С отменой спектаклей и исчезновением имен с афиш столкнулись и другие актеры и режиссеры, высказывавшиеся против военных действий, например, Лия Ахеджакова, в апреле этого года покинувшая «Современник», или Дмитрий Назаров, которого уволили из МХТ им. Чехова. В Минкультуры сочли закономерным удаление с афиш имен тех, кто «отказался от России, публично выступил против ее богатой культуры».