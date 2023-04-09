Лия Ахеджакова ушла из «Современника»

Ахеджакова в конце марта сообщила, что написала заявление об уходе из «Современника» еще 10 марта. В начале апреля театр опровергал ее увольнение, но теперь признал, что актриса покинула театр, где служила 45 лет

Лия Ахеджакова (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

В «Современнике» признали, что народная артистка России Лия Ахеджакова уволилась из театра. Актриса ушла «по собственному желанию, в связи с этим трудовые отношения с ней не могут быть продолжены», сообщили агентству «РИА Новости» в пресс-службе театра.

Ахеджакова в конце марта рассказала «Новой газете», что написала заявление об уходе из театра 10 марта, она отмечала, что ушла по своему желанию. Однако 3 апреля в театре заявили, что не получали от нее никаких заявлений.

В феврале из репертуара «Современника» убрали последний спектакль, в котором играла Ахеджакова, — «Игра в джин». В октябре театр снял другую постановку с участием актрисы — «Первый хлеб»

Актриса сообщила РБК, что о снятии «Игры в джин» она узнала от директора театра Юрия Кравеца. Он назвал это решение вынужденным, поскольку его «завалили гневными письмами» в адрес Ахеджаковой. Также директор сказал артистке, что убрать спектакль ему рекомендовали в департаменте культуры Москвы, которому подчиняется театр.

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