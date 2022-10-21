Минкультуры назвало логичным исчезновение имени Акунина с афиш

В министерстве указали, что с афиш убирают имена тех, кто «отказался от России, публично выступил против ее богатой культуры». О пропаже своего имени с афиш сообщил Акунин, также появились проблемы с перечислением ему выплат

Борис Акунин (Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press)

Удаление с афиш имен деятелей культуры, которые уехали из России и осудили ее действия, закономерно, заявили РБК в Минкультуры.

Ранее писатель Борис Акунин сообщил, что Росcийский академический молодежный театр (РАМТ) в Москве и Александринский театр в Санкт-Петербурге убрали его имя с афиш спектаклей по его пьесам и книгам.

«Те деятели культуры, кто в это непростое время покинул страну, отказался от России, кто публично выступил против ее богатой культуры, абсолютно логично друг за другом покидают и наши учреждения и их афиши», — объяснили в министерстве.

Как рассказал Акунин, худрук РАМТ Алексей Бородин сообщил ему, что этого потребовало Минкультуры, в ответ писатель посоветовал театру поступать, как для него лучше. Он также сообщил, что из-за санкций не получает авторские отчисления, однако Акунин хочет, чтобы его спектакли, «пока их окончательно не запретят», шли даже бесплатно, поскольку выступает против культурного бойкота.

Акунин последние годы живет в Великобритании, а ситуация с выплатами, как пояснили в РАМТ, связана с указом президента о временном порядке исполнения обязательств перед правообладателями. Согласно документу, с иностранными правообладателями, которые связаны с недружественными странами, дискредитируют армию или публично поддержали санкции, нужно расплачиваться через специальные счета, открытые в российских банках.

Борис Акунин (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, также публиковался под псевдонимами Анна Борисова и Анатолий Брусникин) — писатель, ученый-японист, литературовед, переводчик и общественный деятель. Одними из самых известных его произведений являются романы о приключениях Эраста Фандорина. В 2014 году Акунин переехал с семьей в Лондон, после начала военной операции на Украине писатель выступил с ее критикой.