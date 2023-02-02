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Акунин рассказал о требовании прокуратуры убрать его имя с афиш

Борис Акунин заявил о требовании прокуратуры убрать его имя с театральных афиш
Еще один театр рассказал о требовании снять имя Акунина с афиш, чтобы избежать проблем, написал писатель, позволив продолжить постановки без его фамилии. Акунин назвал безымянные афиши объектом «коллекции маразмов» эпохи
Борис Акунин
Борис Акунин (Фото: Карпов Сергей / ТАСС)

Писатель Борис Акунин сообщил о требовании прокуратуры убрать его имя с афиши спектакля, поставленного по его книге. Об этом он написал в телеграм-канале.

«Сегодня позвонили из еще одного театра, где идет постановка по моей книжке. Прокуратура настоятельно рекомендует снять имя автора, иначе будут неприятности. Что делать, спрашивает меня бедный театр: снимать имя или закрывать спектакль», — пишет Акунин.

Писатель рассказал, что посоветовал театру убрать его имя, чтобы не снимать с показа спектакль. Афиши и программы выступлений без указания имени автора Акунин назвал «отличными агитлистовками».

«Ну и лестно, конечно, превращаться в того, чье имя называть нельзя, лорда You-Know-Who», — добавил писатель (в книгах о «Гарри Поттере» многие персонажи так называли из страха отрицательного героя Лорда Воландеморта. - РБК)

РБК направил запрос в Генпрокуратуру.

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В октябре имя Акунина убрали с афиш Росcийский академический молодежный театр (РАМТ) в Москве и Александринский театр в Санкт-Петербурге.

Писатель тогда уточнил, что с таким требованием выступило Минкультуры, а он не стал отговаривать руководство театра: «Мне российские зрители тоже дороги. Именно поэтому я не требую, чтобы мои безымянные спектакли сняли из репертуара. Пока их окончательно не запретят, пусть идут. Даже бесплатно». Акунин уточнил, что не получает средств за постановки в связи с санкциями (последние годы он живет в Великобритании).

В РАМТ указали, что по произведениям Акунина в театре идут три спектакля уже продолжительное время с неизменными аншлагами, они «горячо любимы зрителем».

В Минкультуры назвали требование к театрам закономерным. Министерство посчитало «абсолютно логичным» удаление с афиш имен тех деятелей культуры, кто «в это непростое время покинул страну, отказался от России, кто публично выступил против ее богатой культуры». Акунин неоднократно выступал скритикой российских властей и против военных действий на Украине.

Настоящее имя Бориса Акунина — Григорий Чхартишвили, среди его других псевдонимов Анна Борисова и Анатолий Брусникин. Более всего он известен романами и повестями из серии «Новый детектив» о приключениях Эраста Фандорина, писатель также создал серии «Приключения магистра», «Жанры», цикл «История Российского государства» и «Провинциальный детектив». В 2014 году он переехал в Лондон с семьей, критиковал ввод российских войск на Украину.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
При участии
Екатерина Костина
Борис Акунин спектакли прокуратура театр
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