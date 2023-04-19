Большой театр убрал из афиши балет Серебренникова из-за закона о ЛГБТ

Фото: Елена Никитченко / ТАСС

Балет режиссера Кирилла Серебренникова «Нуреев» сняли с репертуара Большого театра, сообщил директор театра Владимир Урин. Он объяснил это решение законом об ЛГБТ, «где абсолютно однозначно обговорены вопросы, связанные с вопросами пропаганды нетрадиционных ценностей», передает «Интерфакс».

На сайте театра об отмене балета информации нет.

Премьера балета «Нуреев» состоялась в декабре 2017 года. на исторической сцене Большого театра. Вместе с Серебренниковым над балетом в качестве постановщика работал Юрий Посохов, музыку написал Илья Демуцкий. Спектакль посвящен артисту балета Рудольфу Нурееву. Еще в год премьеры Большой театр переносил постановку — источник РБК сообщал, что решение принял тогдашний министр культуры Владимир Мединский, который увидел в балете пропаганду «нетрадиционных сексуальных отношений».

В интервью The Hollywood Reporter в 2020 году Серебренников, рассказывая о «Нурееве», назвал действовавший в то время закон о «пропаганде гомосексуализма» среди несовершеннолетних «ужасным».

В декабре 2022 года в силу вступил новый закон о ЛГБТ — он запрещает «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола» среди лиц любого возраста.

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