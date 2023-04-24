Театр наций отменил последний спектакль Ахеджаковой в России

Спектакль Андрея Могучего ранее отменили в Санкт-Петербурге. Минкультуры в апреле не продлило с режиссером контракт, а Лия Ахеджакова ранее заявила об уходе из «Современника» после снятия с репертуара всех спектаклей с ее участием

Актриса Лия Ахеджакова (в центре на первом плане), получившая премию в номинации «Лучший спектакль в драме, большая форма» за работу «Сказка про последнего ангела» (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Театр наций отменил планировавшийся на 26 и 27 апреля показ спектакля художественного руководителя Большого драматического театра (БДТ), режиссера Андрея Могучего «Сказка про последнего ангела» с участием народной артистки России Лии Ахеджаковой, сообщается на сайте театра.

Издание «Коммерсантъ» сообщает, что спектакль отменен по техническим причинам.

«Деньги за электронные билеты вернутся на карту автоматически в течение 30 календарных дней. Сдать билеты, приобретенные в кассе, можно до 10 мая включительно», — говорится в сообщении театра.

Ранее показ этого спектакля был отменен в Санкт-Петербурге. Он планировался на 19–20 июня.

Как говорится на сайте Театра наций, «Сказка про последнего ангела» — вторая совместная работа режиссера и театра. В основу постановки легли произведения Романа Михайлова и одноименная сказка Алексея Саморядова. Главный герой, Андрей, по воле случая попадает в психиатрическую больницу, где находит друзей и получает шанс изменить свою жизнь. Андрею предстоит пройти длинный путь к своей мечте, умереть и воскреснуть в новом обличье. Действие истории, рассказанной в спектакле, происходит в 1990-е годы. На роль главной героини приглашена молодая актриса Муся Тотибадзе. Также в постановке участвуют Лия Ахеджакова, Анна Галинова, Данила и Павел Рассомахины, Глеб Пускепалис, Павел Комаров и другие, указано на сайте театра.

12 апреля Министерство культуры сообщило, что не будет продлевать контракт с худруком БДТ Могучим. Причины увольнения режиссера, который возглавлял театр в последние десять лет, в ведомстве не раскрыли. В министерстве лишь отметили, что срок действующего контракта Могучего закончился 9 апреля. В Минкультуры заявили, что утвердили новый устав театра и теперь управлять им будет директор — Татьяна Архипова, которая останется на своем посту.

Заслуженный деятель искусств России, многократный лауреат премий «Золотая маска» и «Золотой софит», обладатель Гран-при международных театральных фестивалей в Белграде, Эдинбурге и Ницце — Могучий был художественным руководителем БДТ десять лет, с марта 2013 года.

Ахеджакова в марте сообщила, что уволилась из «Современника», после того как в феврале из репертуара театра убрали последний спектакль, в котором она играла, — это «Игра в джин». В октябре 2022 года театр снял другую постановку с участием актрисы — «Первый хлеб». Еще один спектакль, «Крутой маршрут», отмечала Ахеджакова, «забросили, не упоминают, забыли». Ахеджакова сообщила, что написала заявление об уходе из театра, в «Современнике» заявили, что она сделала это по собственному желанию.

Актриса сообщила РБК, что о снятии «Игры в джин» она узнала от директора театра Юрия Кравеца. Он назвал это решение вынужденным, поскольку его «завалили гневными письмами» в адрес Ахеджаковой. Также директор сказал артистке, что убрать спектакль ему рекомендовали в департаменте культуры Москвы, которому подчиняется театр.

Ахеджакова высказывалась против военных действий на Украине.