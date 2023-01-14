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Дмитрия Назарова и его жену уволили из МХТ им. Чехова

Актеров Дмитрия Назарова и Ольгу Васильеву уволили из МХТ им. Чехова
Дмитрий Назаров прослужил в МХТ им. Чехова более 20 лет. Накануне в Нижнем Тагиле отменили спектакль с участием артиста и его жены из-за «нарастающего недовольства горожан» антивоенной позицией Назарова
Ольга Васильева и Дмитрий Назаров
Ольга Васильева и Дмитрий Назаров (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Народного артиста России Дмитрия Назарова и его жену, заслуженную артистку России Ольгу Васильеву уволили из МХТ им. Чехова, сообщил РБК заместитель директора театра по связям с общественностью Вадим Верник.

Верник сообщил, что у Назарова состоялся разговор с художественным руководителем театра Константином Хабенским, по итогам которого было принято решение об увольнении артистов. Других подробностей он не привел.

«Московский комсомолец» писал, что Назарова уволили из-за его публичных заявлений о боевых действиях на Украине, а также «антироссийских настроений» актера. Сам Назаров сказал изданию MSK1.RU, что ему об этом ничего не известно, а свое увольнение с Хабенским он не обсуждал.

После начала военной операции на Украине актер не раз критиковал боевые действия: он начал публиковать на своем YouTube-канале стихи и песни, в которых критически высказывается о действиях России на Украине и российских властях.

1 февраля в Нижнем Тагиле должен был состояться спектакль «Корень любви» с участием Назарова и Васильевой, однако накануне в городском Дворце молодежи сообщили, что постановку отменили. По данным оператора «Билет 96», решение было принято, чтобы избежать конфликтных ситуаций «из-за нарастающего недовольства горожан, с различными призывами и так далее». Местное издание «Между строк» передавало, что горожане «оказались недовольны тем, как ранее актер негативно высказывался по поводу СВО на Украине и мобилизации».

Назаров был принят в труппу МХТ им. Чехова в 2002 году, до этого служил в Малом театре, затем в театре «Сфера» и Театре Российской армии. Актер сыграл более 40 ролей в кино и сериалах, в том числе в «Золотом теленке», «Штрафбате», «Марше Турецкого», а также «Кухне». Васильева играла в МХТ с 2005 года.

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Алена Нефедова Алена Нефедова, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
МХТ им.Чехова Дмитрий Назаров Константин Хабенский
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