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Украина запросила у Запада истребители, способные конкурировать с Су-35

Спикер ВВС Украины Игнат: ВСУ нужны истребители, способные конкурировать с Су-35
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Военная операция на Украине
Спикер украинских ВВС призвал поставить Украине новейшие модификации истребителей F-16 и Gripen, что бы «на равных бороться» с российскими Су-35. Власти России осуждают поставку Украине вооружений
Фото: Марина Лысцева / ТАСС
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Украина хочет получить от западных стран истребители новых модификаций, не уступающие по характеристикам российским Су-35, которым ВСУ могли бы противостоять на равных. Об этом заявил представитель ВВС Украины Юрий Игнат.

«Наш основной конкурент в воздухе — это Су-35. Самолет, который мы хотим получить от партнеров, должен не уступать ему в тактико-технических характеристиках и вооружении», — сказал Игнат.

Он пояснил, что американские истребители F-16 и шведские истребители Gripen, которые в скором времени могут быть переданы Украине, обладают разными характеристиками в зависимости от модификации. «Gripen есть разные, и F-16 бывают разные. Безусловно, мы бы хотели получить неплохие модификации, не старые, а более новые, которые позволят нам на равных бороться с российскими самолетами», — сказал представитель украинских ВВС.

Су-35 (по кодификации НАТО: Flanker-Е+) — многофункциональный российский истребитель поколения 4++. Самолет серийно производится с 2011 года на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Ю.А. Гагарина, на вооружение был принят в 2017 году.

Истребитель оснащен турбореактивным двухконтурным двигателем «АЛ-41Ф1С», способен развивать скорость до 2500 км/ч. Имеет на вооружении авиационную пушку ГШ-30-1 и 12 узлов подвески дополнительного вооружения.

Украина с начала военных действий заявляла, что нуждается в современных западных истребителях, но ее союзники долгое время исключали такую возможность. Впоследствии позиция США смягчилась: Вашингтон одобрил обучение украинских летчиков управлению F-16 и допускал поставку истребителей до конца года.

20 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил о «прорывной договоренности» с Нидерландами в вопросе поставок 42 истребителей F-16 Киеву. В тот же день он сообщил, что был достигнут «прорывной результат» по шведским истребителям Gripen, не уточнив детали.

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В последствии о готовности передать Украине 19 истребителей F-16 заявила Дания. Власти страны допускали, что первую партию самолетов Киев получит «ближе к Новому году».

Игнат ранее говорил, что ситуацию на поле боя поменяли бы две эскадрильи F-16 по 12 самолетов в каждой. В то же время, по мнению старшего советника Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Марка Кансиана, идея, что F-16 начнут применять на линии фронта и это выведет ВСУ из тупиковой ситуации, «просто не жизнеспособна». По его словам, это крайне опасно, поскольку российская противовоздушная оборона «очень сильна».

Российские власти критикуют поставки западного вооружения на Украину. «Танки горят <...>. Так же будут гореть и F-16, сомнений нет», — говорил президент Владимир Путин. Кремль усматривает в поставках истребителей растущую вовлеченность Запада в конфликт: «Риски очевидны. Очевидно, что продолжается спираль по возрастающей по обеспечению более совершенными видами вооружений».

Украина запросила у Запада истребители, способные конкурировать с Су-35
Украина запросила у Запада истребители, способные конкурировать с Су-35

 

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Илья Пламенев Илья Пламенев
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