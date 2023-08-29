CNN перечислил трудности с использованием Украиной истребителей F-16

F-16 требует гораздо более сложного обслуживания, чем истребители советской эпохи. Кроме того, украинские летчики столкнутся с серьезной угрозой со стороны российской ПВО, которая, по оценке экспертов, «очень сильна»

Истребитель F-16 (Фото: Mads Claus Rasmussen / Reuters)

На пути к полноценному использованию Украиной истребителей F-16, которые Киеву решили передать Дания, Нидерланды и Норвегия, стоит ряд трудностей, связанных со скоростью подготовки украинских пилотов, сложным техническим обслуживанием самолетов, особенностями вооружения и рисками со стороны российской ПВО, передает CNN.

Телеканал отмечает, что во многих отношениях F-16 является «идеальным решением» для Украины, поскольку истребитель может решать многие задачи, совместим с разными системами вооружений и к нему есть запчасти.

В то же время вопрос о том, когда F-16 смогут выполнять боевые задания, зависит от многих факторов — программ подготовки, создания вспомогательной инфраструктуры, типов вооружений, отмечает телеканал. Он добавляет, что для максимально эффективного использования этой авиации требуется тщательная подготовка.

Российские власти критикуют поставки западного вооружения на Украину. Они настаивают, что Москва все равно сможет добиться своих целей. «Танки горят <...>. Так же будут гореть и F-16, сомнений нет», — говорил президент Владимир Путин. Кремль усматривает в поставках истребителей растущую вовлеченность Запада в конфликт: «Риски очевидны. Очевидно, что продолжается спираль по возрастающей по обеспечению более совершенными видами вооружений».

Телеканал задается вопросом, сколько нужно самолетов, чтобы изменить ситуацию на поле боя. Дания, Нидерланды и Норвегия уже обязались поставить Украине 60 истребителей, но некоторые из них нуждаются в техобслуживании, а часть будут использованы для обучения пилотов.

Представитель ВВС Украины Юрий Игнат полагает, что ситуацию бы поменяли две эскадрильи F-16 по 12 штук в каждой. В то же время, по мнению старшего советника Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Марка Кансиана, идея о том, что F-16 начнут применять на линии фронта и это выведет ВСУ из тупиковой ситуации, «просто нежизнеспособна». По его словам, это очень опасно, поскольку российская противовоздушная оборона «очень сильна».

Что касается обучения пилотов, то оно займет больше трех или четырех месяцев — этот срок рекомендуется для летчиков, не имеющих опыта полетов на западных боевых самолетах, отмечает телеканал. Также он обращает внимание на то, что существует большая разница между базовой подготовкой (взлет, полет, посадка) и работой в боевом режиме в составе авиационной группы.

Телеканал приводит мнение одного из военных, который описывает F-16 как интуитивно понятный: «Жмешь на газ, берешь и летишь». Представитель ВВС Украины в то же время считает, что для обучения, в том числе использованию ракет, понадобится около шести месяцев. Минобороны Украины оценивало период обучения в шесть-семь месяцев.

CNN называет эти сроки «амбициозными». Западным пилотам для овладения всеми навыками нужно около девяти месяцев, при том что в программу обучения не входит подготовка к конкретным боевым задачам, отмечает телеканал. Кроме того, кабина F-16 сильно отличается от МиГ-29, на которых ранее в основном летали украинские летчики.

«Проблема в том, что им приходится переходить на самолет, оснащенный кучей систем, которых они раньше не видели, плюс существует целый подход к ведению воздушной войны, который используют США и НАТО, чего не делали Советы», — считает Кансиан.

F-16 требует гораздо больше технического обслуживания, чем любой истребитель советской эпохи, что делает его использование украинцами сложной задачей, отмечает СNN, упоминая, что власти США называли самолет одним из самых сложных в обслуживании среди тех, что стояли на вооружении американских ВВС.

Кансиан говорит, что на каждый час полета американского истребителя нужно 16 часов технического обслуживания. По его словам, на F-16 десятки тысяч деталей и на Украину должен идти поток запчастей на случай необходимости в ремонте.

Администрация Байдена чрезвычайно осторожна в вопросе вовлечения американских военных или подрядчиков в конфликт на Украине, поэтому маловероятно, что технические специалисты из США будут работать над непосредственным обслуживанием самолетов, отмечает телеканал. Важным моментом, говорится в статье, будет помощь в техобслуживании по видеосвязи.

ВВС Украины давно работают над улучшением и защитой аэродромов, которые могли бы принимать F-16, указывает телеканал. По его оценке, эти истребители стали бы заманчивой целью для ударов со стороны России. Если Москва добьется таких успехов, это выглядело бы плохо, отмечается в заметке.

CNN указывает, что последней публично признанной потерей F-16 был эпизод с израильским самолетом, сбитым сирийскими силами ПВО в феврале 2018 года. Украинские пилоты же при использовании новых для них самолетов столкнутся с гораздо большей угрозой со стороны «более совершенных» российских средств ПВО, включая С-400, отмечает телеканал.